Milan, reunión Cardinale-Amorim: salen Fofana, Tomori y Nkunku. Se quedan Loftus-Cheek y Musah, la garantía de Cardinale

El entrenador portugués ha tenido un mes para trabajar en estrecho contacto con la mayor parte de los futbolistas, entre Milanello y la gira, y por eso ya ha llegado a sus conclusiones, comunicando con claridad al propietario del Milan y a los dirigentes, con Almstadt a la cabeza, cuáles son los futbolistas que, según él, no son útiles para sus ideas futbolísticas.





Los nombres conocidos son los de Odogu, Tomori y Fofana, fuera del proyecto y libres de buscar otra solución, mientras que, un poco por sorpresa, también ha salido el nombre de Christopher Nkunku, en el mercado después de haber llegado al Milan hace solo un año por nada menos que 37 millones de euros. Ahora está en la shortlist de salidas: estos futbolistas están en la rampa de salida y ya se está trabajando para encontrar la mejor solución para un traspaso, hasta el punto de que no se entrenan ni se entrenarán con sus compañeros y no serán convocados para el amistoso con el Manchester United de Ferragosto. También hay otros futbolistas potencialmente en salida como Filippo Terracciano, Estupinan y Santi Gimenez.





En estas semanas, en cambio, sí han convencido al portugués y, por tanto, se quedarán tanto Loftus-Cheek como Musah.