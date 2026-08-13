El entrenador portugués ha tenido un mes para trabajar en estrecho contacto con la mayoría de los futbolistas, entre Milanello y la gira, y por tanto ya ha llegado a sus conclusiones, comunicando claramente al propietario del Milan y a los directivos, con Almstadt a la cabeza, cuáles son los futbolistas que, según él, no son útiles para sus ideas futbolísticas.





Los nombres conocidos son los de Odogu, Tomori y Fofana, fuera del proyecto y libres para buscar otra solución, mientras que, un poco por sorpresa, también ha aparecido el nombre de Christopher Nkunku, en el mercado después de haber llegado al Milan hace solo un año por nada menos que 37 millones de euros. Ahora está en la shortlist de salidas: ya se está trabajando para encontrar la mejor solución para un traspaso de estos futbolistas. También hay otros jugadores potencialmente en salida como Filippo Terracciano, Estupinan y Santi Gimenez.