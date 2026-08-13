El entrenador portugués ha tenido un mes para trabajar en estrecho contacto con la mayor parte de los futbolistas, entre Milanello y la gira, y por tanto ha llegado a sus conclusiones, comunicando claramente al propietario del Milan y a los directivos, Almstadt en primer lugar, cuáles son los jugadores que, según él, no son útiles para sus ideas futbolísticas.





Los nombres conocidos son los de Odogu, Tomori y Fofana, fuera del proyecto y libres para encontrar otra solución, mientras que, un poco por sorpresa, también ha salido el nombre de Christopher Nkunku, en el mercado después de haber llegado al Milan hace solo un año por nada menos que 37 millones de euros. Ahora está en la shortlist de salidas: ya se está trabajando para encontrar la mejor solución para un traspaso de estos jugadores, hasta el punto de que no se entrenan ni se entrenarán con sus compañeros y no serán convocados para el amistoso con el Manchester United de Ferragosto. También hay otros jugadores potencialmente en la rampa de salida como Filippo Terracciano, Estupinan y Santi Gimenez.