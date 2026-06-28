Milán: reunión Cardinale-Amorim en Lisboa. Tres fichajes más tras Gonçalo Ramos. Filtraciones sobre Antonio Silva, Hjulmand y Casadò

Gonçalo Ramos será el primer fichaje de un verano clave para el Milan, que debe reconstruir la plantilla tras quedarse fuera de la Liga de Campeones. El club rossonero ya planea el futuro con el nuevo entrenador, Rubén Amorim, quien llegará a Italia el 6 de julio.

Para demostrar su liderazgo, el sábado 27 de junio se reunió en Lisboa con Gerry Cardinale, Hendrik Almstadt (director de fichajes) y Bobby Gardiner (director de Football Intelligence). Este cuarteto decidió apostar por Ramos y, en un encuentro de cuatro horas —según La Gazzetta dello Sport—, trazó los próximos movimientos en el mercado de fichajes.

Analizaron posibles fichajes como Hjulmand, Antonio Silva y Casadò, además de las salidas necesarias y la continuidad de Maignan y Rabiot para pelear por los primeros puestos de la Serie A.