El entrenador portugués ha tenido un mes para trabajar en estrecho contacto con la mayor parte de los jugadores, entre Milanello y la gira, y por tanto ha llegado a sus conclusiones, comunicando claramente al propietario del Milan y a los directivos, con Almstadt a la cabeza, cuáles son los futbolistas que, según él, no son útiles para sus ideas futbolísticas.





Los nombres conocidos son los de Odogu, Tomori y Fofana, fuera del proyecto y libres para buscar otra solución, mientras que, un poco por sorpresa, también ha salido el nombre de Christopher Nkunku, en el mercado después de haber llegado al Milan hace solo un año por nada menos que 37 millones de euros. Ahora está en la shortlist de los que pueden salir: estos futbolistas están en la rampa de salida y ya se está trabajando para encontrar la mejor solución para un traspaso, hasta el punto de que no entrenan ni entrenarán con sus compañeros y no serán convocados para el amistoso contra el Manchester United en Ferragosto. También hay otros futbolistas con opciones de salir, como Filippo Terracciano, Estupinan y Santi Gimenez.