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Milán refuerza la defensa: no solo Gila, también contactos por Gonçalo Inácio. Novedades sobre el futuro de Tomori y Pavlovic

AC Milán
Fichajes
G. Inacio
F. Tomori
S. Pavlovic
M. Gila

El club rossonero evalúa varias opciones; los fichajes dependerán de las salidas.

Mario Gila vuelve a sonar para el Milan. Tras fichar al delantero Gonçalo Ramos, el técnico Rubén Amorim busca un defensa central que lideren la zaga y sepa marcar y construir el juego. El jugador de la Lazio lleva tiempo gustando; ya estaba en el punto de mira del exdirector deportivo Igli Tare y del exentrenador Massimiliano Allegri, pero no es el único perfil que baraja la actual directiva. Su llegada no descartaría otro fichaje para esa posición.


El Milan se lanza a por Gila y podría arrebatárselo al Nápoles.

  • TOMORI YA NO JUEGA DE CENTRAL

    El futuro de varios jugadores del Milan depende de posibles salidas y de quién se adapte al estilo de Amorim. En los últimos días han resurgido los rumores que sitúan a Fikayo Tomori fuera de los planes del club para la próxima temporada. El central inglés destaca por su capacidad de anticipación y recuperación, aunque en las últimas temporadas ha mostrado cierta tendencia a perder la marca y a fallar en la lectura del juego. Tiene contrato hasta 2027 y las negociaciones de renovación están estancadas. Fuera de micrófono, el Milan explora opciones en la Premier League; hace un año el Newcastle ya intentó ficharlo.

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  • ¿QUÉ PASA CON PAVLOVIC?

    Strahinja Pavlovic, con una temporada más positiva que Tomori, podría atraer más pretendientes. El central serbio, autor de 5 goles en 34 partidos de la última Serie A, ha elevado su nivel gracias al trabajo defensivo de Massimiliano Allegri y ya figura en la agenda de varios clubes de la Premier League. Su contrato vence en 2028 y su salario, ligeramente inferior a 2 millones de euros, resulta atractivo para los clubes que lo siguen. El Milan confía en retenerlo y quizá negociar pronto su renovación, pero solo aceptaría su marcha a cambio de una cifra muy significativa. Fichado en 2025 por 20 millones, hoy vale entre 50 y 60 millones.

  • GONCALO INACIO SIGUE EN LA CARRERA

    Por ello, el Milan explora otras opciones del mercado, más allá del caso Gila. Fabrizio Romano y Matteo Moretto aseguran que Gonçalo Inacio, defensa del Sporting de Lisboa (2001), sigue gustando a directiva y a Rubén Amorim. Zurdo y pieza clave de la selección lusa, se siente más cómodo como lateral izquierdo en la defensa de tres que Amorim quiere implantar en el Milan. Para demostrar su interés, el Milan ha mantenido recientes contactos para negociar la cláusula de rescisión de 60 millones de euros. El Sporting estaría dispuesto a llegar a un acuerdo, pero sin bajar demasiado el precio.

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