Milán-Rangnick: todo indica un fracaso. El entrenador está cansado de esperar a los rossoneri

Del entorno de Rangnick se desprende una línea clara: el Milan lo buscó y, por eso, debía analizar su proyecto. En las dos reuniones de Viena, el técnico alemán pidió el control total del área técnica, sin injerencias, sobre todo de Ibrahimovic y sus hombres de confianza.





Aunque hubo diálogo, el plazo de dos semanas se agotó y Rangnick debió aceptar la oferta de renovación de la Federación Austriaca.