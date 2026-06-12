El tiempo corre en contra del Milan. Ralf Rangnick, cansado de esperar una respuesta definitiva de Gerry Cardinale y su equipo, considera abandonar las negociaciones. El técnico de Austria impuso condiciones firmes: elegir al director deportivo y al entrenador. La discordia con Zlatan Ibrahimovic surge porque Rangnick quiere llevar a su equipo y su visión también al sector juvenil y al Milan Futuro.
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Milán-Rangnick: todo indica un fracaso. El entrenador está cansado de esperar a los rossoneri
LA LÍNEA DE RALF
Del entorno de Rangnick se desprende una línea clara: el Milan lo buscó y, por eso, debía analizar su proyecto. En las dos reuniones de Viena, el técnico alemán pidió el control total del área técnica, sin injerencias, sobre todo de Ibrahimovic y sus hombres de confianza.
Aunque hubo diálogo, el plazo de dos semanas se agotó y Rangnick debió aceptar la oferta de renovación de la Federación Austriaca.
¿QUÉ PASA AHORA?
En las próximas horas Rangnick emitirá un comunicado oficial al Milan, que deberá revisar sus planes. Para el cargo de director deportivo se barajan dos nombres: Ozek y Planes (también del interés de la Juventus), aunque los contactos directos se paralizaron la semana pasada. A un mes del inicio de la pretemporada, el Milan debe apresurarse para no quedarse atrás. Aún se desconoce quién será el entrenador, aunque Glasner lidera la lista pese a que Rangnick aún no lo confirma.