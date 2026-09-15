El ex de este partido, Gonçalo Ramos, irá en busca de su primer gol europeo con la camiseta del Milan precisamente contra su Benfica. Un partido especial para el número 9 del Milan: con las águilas de Lisboa, el ex del PSG sumó 106 partidos y 41 goles con el primer equipo. El ex del PSG habló en rueda de prensa: "Siempre es especial jugar en casa. Llevo poco tiempo aquí, no he podido jugar mucho en San Siro. Será un partido difícil, pero jugar en casa significa contar con el apoyo de nuestros aficionados. Y eso es importante para nosotros".
¿Celebrarías si marcaras mañana por la noche?
"No, no lo celebraría. Para mí, el Benfica es como mi casa. Pero aun así tengo muchas ganas de marcar".