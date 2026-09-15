¿De qué manera puede ayudarle el equipo a rendir al máximo?

"El foco no debe estar en mí y en si marco mucho o menos, sino que creo que lo más importante es siempre la victoria del equipo. Pienso que si todos corremos y trabajamos mucho de manera inteligente y como equipo, podemos hacer algo grande esta temporada. Estamos creando una buena sintonía y, con el paso del tiempo, mejoraremos aún más. Y luego, sin duda, mis goles, mis asistencias, los goles del equipo y las victorias empezarán a llegar. Creo que ese es el aspecto más importante".





También te han llegado críticas en estas últimas semanas porque solo has marcado un gol...

"Siempre existe la idea de que el delantero tiene que marcar siempre, pero no siempre es así. Puede que juegue bien sin marcar. Cada partido es una oportunidad para demostrar mi valía".

Ayer Ibrahimovic estuvo en Milanello. Como exdelantero, ¿le dio algún consejo?

"No me dio consejos específicos. Fue muy amable, me preguntó cómo va todo. Me dio la bienvenida al club y es un placer poder contar con su presencia. Tener el apoyo de una leyenda y de una personalidad como él es importante".