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Grafica Calciomercato Rabiot Milan 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
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Milan: Rabiot se pierde el partido ante el Bolonia y mantiene en vilo a Amorim. Qué se sabe sobre el derbi

AC Milán

Milan: Amorim prepara el partido contra el Bologna, en el que habrá bajas importantes. Rabiot no estará en la lista de convocados.

Tras la victoria del domingo en el campo del Udinese, el Milan ya debe pensar en el próximo partido de liga, previsto para el miércoles a las 18:30 en San Siro contra el Bolonia. Toda la atención está puesta en la enfermería, donde en los últimos días han tenido que parar Mario Gila, Adrien Rabiot y Diego Moreira

  • Rabiot se pierde el partido ante el Bolonia

    Según ha podido saber nuestra redacción, Rabiot no entrará en la convocatoria para el partido contra el Bolonia. Las molestias en la pantorrilla son muy incómodas y el cuerpo médico del AC Milan pide calma para evitar recaídas. Hay algo más de posibilidades de volver a ver a Gila, mientras que la decisión sobre Moreira no se tomará hasta mañana. En el centro del campo, ante el equipo dirigido por Palladino, jugarán Jashari y Musah, con Modric descansando, al menos de inicio.

  • En vilo por el derbi

    El objetivo del AC Milan está claro: contar con Rabiot para el derbi del sábado ante el Inter de Chivu, que llega lanzado. Por ahora, la presencia del francés también está muy en duda para el derbi, y su estado físico se evaluará día a día. Amorim cruza los dedos y espera poder contar con él en el partido más importante de este inicio de temporada.

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