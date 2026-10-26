Según ha podido saber Milannews.it, es poco probable que Amorim pueda recuperar a Mario Gila, Adrien Rabiot y Diego Moreira para el partido en casa contra el equipo visitante, por lo que se trabaja para intentar tenerlos disponibles para el derbi del sábado contra el Inter.





Por el momento, en cambio, no hay novedades sobre Ruben Loftus-Cheek, según publica Milannews.it. El jugador se lesionó anoche en Udine tras un choque con un adversario.