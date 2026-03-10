Milán, ¿quién jugará en lugar de Rabiot contra la Lazio? Todas las soluciones de Allegri

Estas son las estadísticas, ahora hay que pensar en el campo y en las posibles soluciones de Allegri contra la Lazio: ¿quién jugará en lugar de Rabiot?

Teniendo en cuenta que Luka Modric y Youssouf Fofana, decisivo con su asistencia a Estupinan, estarán en el campo desde el minuto 1 con los biancocelesti, hay que entender quién completará el mediocampo, que ya no cuenta con Loftus-Cheek: todas las pistas apuntan a Jashari o Ricci.

En la situación actual, el exjugador del Torino tiene ventaja para ser titular, pero el centrocampista suizo está presionando para volver al terreno de juego y demostrar todo su potencial y talento, en una temporada marcada por la larga lesión que lo ha mantenido fuera de juego durante varios meses.