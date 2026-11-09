La Serie A, que está ofreciendo emociones y espectáculo como hacía tiempo que no se veían, se tomará un descanso de unos 12 días por los compromisos de las distintas selecciones. Una oportunidad importante para los entrenadores, que ahora tendrán tiempo para hacer que sus jugadores ganen fondo físico y trabajar sobre el terreno de juego, algo que no había sido posible en el último mes debido a un calendario que incluía hasta tres partidos en una semana. Sonríe Amorim, y no solo por la buena victoria en el campo del Genoa: el técnico portugués podrá trabajar con un buen número de jugadores durante este parón de selecciones.
Milan, quién irá con su selección y quién no: primera convocatoria para Diawara, De Winter dice «no» a Van Bommel
QUIÉN NO VA A LA SELECCIÓN
El excelente inicio de temporada no le ha bastado a Gila para convencer a De La Fuente de que lo incluya en la lista de convocados de España, campeona del mundo. El jugador nacido en 2000 sigue, sin embargo, bajo la supervisión del cuerpo técnico de la selección española.
El caso más singular es el de De Winter, que ha preferido no acudir a la convocatoria de Bélgica, lo que ha provocado una airada reacción de Van Bommel: al defensa del AC Milan no le había gustado no jugar ni un minuto en la última tanda de la Nations League y ha preferido quedarse en Milanello para trabajar a las órdenes de Amorim.
Pavlovic ha sido convocado por Serbia, pero debería quedar liberado en las próximas horas, ya que viene de pasar una semana de baja por unos cólicos.
Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, ha convocado únicamente a Pulisic para los próximos compromisos de la selección estadounidense y ha dejado fuera al polivalente Musah, del AC Milan.
PRIMERA VEZ
Momento dorado para el joven y talentoso defensa del Milan Diawara: tras sus excelentes actuaciones del último mes, incluida su titularidad en el derbi contra el Inter, ha llegado su primera convocatoria con la selección francesa sub-21. El exjugador del Troyes disputará un amistoso contra sus amigos Bartesaghi y Camarda, convocados por Baldini para la sub-21. Comotto, en cambio, atenderá la llamada de la sub-20, mientras que el sorprendente Cisse vivirá su primera experiencia con la selección absoluta bajo las órdenes de Mancini en los decisivos partidos de la Nations League contra Bélgica y Francia.
Los grandes nombres que hay por ahí
Dinamarca y Gales serán los próximos rivales del Portugal de Ramos, que se ha convertido, con mérito, en el delantero titular del seleccionador Jesus. Nuestra Italia y Turquía serán las rivales de la Francia de los jugadores del AC Milan Maignan y Rabiot. El insaciable Modric liderará a Croacia ante Inglaterra y la República Checa, mientras que Jashari, pese al mal momento, ha sido confirmado en el grupo de Suiza. Por último, Estupinan responderá a la llamada del Muñeco Gallardo para Ecuador.
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