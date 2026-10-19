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krosche milanGetty Images
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Milan: quién es Marcus Krosche, el principal candidato para el puesto de Head Football y todos los talentos que ha potenciado

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Por qué el Milan ha elegido a Krosche: descubre y potencia talentos para luego venderlos a precio de oro

Markus Krosche se ha convertido en el principal objetivo del Milan para ocupar el puesto de Head of Football. El acuerdo definitivo está ya muy cerca. La tenaz resistencia del Eintracht de Fráncfort había frenado las negociaciones el verano pasado, pero ahora las condiciones parecen más favorables: Gerry Cardinale ha decidido acelerar la incorporación de un nuevo Head of Football y la candidatura del directivo alemán es, sin duda, la más sólida. También porque el directivo de 46 años ha presentado su dimisión y el club alemán la ha aceptado.

MILAN, ACUERDO ECONÓMICO CON KROSCHE: QUÉ FALTA PARA CERRARLO

  • ¿QUIÉN ES KROSCHE?

    Antes de convertirse en directivo, Krosche fue centrocampista. Se formó en las categorías inferiores del Werder Bremen y después se convirtió en un emblema del Paderborn.

    De futbolista pasó a entrenador: el año de su retirada tomó las riendas del segundo equipo del Paderborn y después emprendió una nueva aventura siguiendo a su excompañero de equipo y entrenador Roger Schmidt al Bayer Leverkusen.

    Allí permaneció menos de dos años, hasta marzo de 2017, cuando el Leverkusen lo destituyó. Regresó al Paderborn como director deportivo y allí comenzó su tercera etapa en el fútbol. Llevó al Paderborn de tercera división a la Bundesliga y en 2019 lo llamó el RB Leipzig para sustituir a Rangnick, con el que llegó hasta las semifinales de la Champions League en 2021, año en el que dimitió un año antes de que venciera su contrato.

    Llegó al Eintracht Frankfurt, donde en cuatro años construyó un proyecto que llevó al club a conquistar la Europa League en 2022 y a terminar tercero en 2025. Y en Frankfurt demostró su habilidad para descubrir talentos y venderlos a precio de oro.

  • IMPORTANTE TAMBIÉN PARA LAS SALIDAS EN EL MERCADO DE FICHAJES

    Krosche se ha convertido prácticamente en el rey de las plusvalías de la Bundesliga. Basta pensar en los traspasos de Kolo Muani y Marmoush, ambos fichados a coste cero y vendidos después por 95 y 75 millones al PSG y al Manchester City, respectivamente. Sin olvidar a Ekitike, fichado por más de 30 millones procedente del PSG y vendido después al Liverpool por 95. Y también a Pacho, descubierto en el Amberes y llevado a Alemania por 13 millones antes de ser vendido al PSG por 40. Una cualidad de la que careció el Milan el verano pasado.

  • OTROS TALENTOS DESCUBIERTOS

    Entre los hitos de su gestión figura Nkunku, fichado por unos 20 millones de euros y vendido después al Chelsea por unos 60 millones. En el Leipzig fichó a Dani Olmo por unos 35 millones y elevó su valor hasta una cifra estimada de 60 millones o más. Tampoco hay que olvidar a Dominik Szoboszlai: fichado por unos 36 millones y vendido/revalorizado hasta rondar los 72 millones. El próximo podría ser Ebnoutalib, con pasado en Italia en el Perugia, pero descubierto en la segunda división alemana en el Elvesberg: fichado por 8 millones de euros, ya ha marcado 5 goles en 6 partidos de la Bundesliga y ha conquistado a Klopp, que lo ha convocado para su selección alemana. Nathaniel Brown: fichado del Nürnberg por unos 3,5-5,5 millones y vendido al Bayern de Múnich en el verano de 2026 por 50 millones fijos más 5 millones en bonus

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