Antes de convertirse en directivo, Krosche fue centrocampista. Se formó en las categorías inferiores del Werder Bremen y después se convirtió en un emblema del Paderborn.

De futbolista pasó a entrenador: el año de su retirada tomó las riendas del segundo equipo del Paderborn y después emprendió una nueva aventura siguiendo a su excompañero de equipo y entrenador Roger Schmidt al Bayer Leverkusen.

Allí permaneció menos de dos años, hasta marzo de 2017, cuando el Leverkusen lo destituyó. Regresó al Paderborn como director deportivo y allí comenzó su tercera etapa en el fútbol. Llevó al Paderborn de tercera división a la Bundesliga y en 2019 lo llamó el RB Leipzig para sustituir a Rangnick, con el que llegó hasta las semifinales de la Champions League en 2021, año en el que dimitió un año antes de que venciera su contrato.

Llegó al Eintracht Frankfurt, donde en cuatro años construyó un proyecto que llevó al club a conquistar la Europa League en 2022 y a terminar tercero en 2025. Y en Frankfurt demostró su habilidad para descubrir talentos y venderlos a precio de oro.