Markus Krosche se ha convertido en el principal objetivo del Milan para ocupar el puesto de Head of Football. El acuerdo definitivo está ya muy cerca. La tenaz resistencia del Eintracht de Fráncfort había frenado las negociaciones el verano pasado, pero ahora las condiciones parecen más favorables: Gerry Cardinale ha decidido acelerar la incorporación de un nuevo Head of Football y la candidatura del directivo alemán es, sin duda, la más sólida. También porque el directivo de 46 años ha presentado su dimisión y el club alemán la ha aceptado.
MILAN, ACUERDO ECONÓMICO CON KROSCHE: QUÉ FALTA PARA CERRARLO