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krosche milanGetty Images
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Milan: quién es Marcus Krosche, el favorito para el puesto de Head Football y todos los talentos que ha potenciado

AC Milán

Por qué el Milan ha elegido a Krosche: descubre y potencia talentos para luego venderlos a precio de oro

Markus Krosche se ha convertido en el principal objetivo del Milan para ocupar el cargo de Head of Football. El acuerdo definitivo está ya muy cerca. La férrea resistencia del Eintracht de Fráncfort había frenado las negociaciones el verano pasado, pero ahora las condiciones parecen más propicias: Gerry Cardinale ha decidido acelerar la incorporación de un nuevo Head of Football y el directivo alemán es, sin duda, el candidato con más opciones. También pesa la dimisión presentada por el directivo de 46 años y aceptada por el club alemán.

MILAN, ACUERDO ECONÓMICO CON KROSCHE: QUÉ FALTA PARA CERRARLO

  • ¿QUIÉN ES KROSCHE?

    Antes de convertirse en directivo, Krosche fue centrocampista. Se formó en las categorías inferiores del Werder Bremen y después se convirtió en un emblema del Paderborn.

    De futbolista pasó a entrenador: el año de su retirada se hizo cargo del segundo equipo del Paderborn antes de emprender una nueva aventura junto a su excompañero y entrenador Roger Schmidt en el Bayer Leverkusen.

    Allí pasó menos de dos años, hasta que el Leverkusen lo destituyó en marzo de 2017. Regresó al Paderborn como director deportivo y allí comenzó su tercera etapa en el fútbol. Llevó al Paderborn de la tercera categoría a la Bundesliga y, en 2019, el RB Leipzig lo llamó para sustituir a Rangnick. Con el club llegó hasta las semifinales de la Liga de Campeones en 2021, año en el que dimitió cuando aún faltaba un año para que terminara su contrato.

    Después llegó al Eintracht Frankfurt, donde en cuatro años construyó un proyecto que llevó al club a conquistar la Europa League en 2022 y a terminar tercero en 2025. Y en Fráncfort demostró su habilidad para descubrir talentos y venderlos a precio de oro.

  • IMPORTANTE TAMBIÉN PARA EL MERCADO DE SALIDAS

    Krosche se ha convertido prácticamente en el rey de las plusvalías de la Bundesliga. Basta pensar en los traspasos de Kolo Muani y Marmoush, ambos fichados a coste cero y vendidos después por 95 y 75 millones, respectivamente, al PSG y al Manchester City. Sin olvidar a Ekitike, fichado al PSG por más de 30 millones, pero vendido después al Liverpool por 95. Y también a Pacho, descubierto en el Amberes y llevado a Alemania por 13 millones antes de ser vendido al PSG por 40 millones. Una cualidad que le faltó al Milan el verano pasado.

  • OTROS TALENTOS DESCUBIERTOS

    Entre los hitos de su gestión figura Nkunku, fichado por unos 20 millones de euros y vendido después al Chelsea por unos 60 millones. En el Leipzig fichó a Dani Olmo por unos 35 millones y lo revalorizó hasta situar su valoración por encima de los 60 millones. Tampoco hay que olvidar a Dominik Szoboszlai: fichado por unos 36 millones y revendido/revalorizado en torno a los 72 millones. El próximo podría ser Ebnoutalib, con pasado en Italia en el Perugia, pero descubierto en la segunda división alemana en el Elvesberg: fichado por 8 millones de euros, ya ha marcado 5 goles en 6 partidos de Bundesliga y se ha ganado a Klopp, que lo ha convocado para su Alemania. Nathaniel Brown: fichado del Nürnberg por unos 3,5-5,5 millones y vendido al Bayern de Múnich en el verano de 2026 por 50 millones fijos más 5 millones en bonus

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