Markus Krosche se ha convertido en el principal objetivo del Milan para ocupar el cargo de Head of Football. El acuerdo definitivo está ya muy cerca. La férrea resistencia del Eintracht de Fráncfort había frenado las negociaciones el verano pasado, pero ahora las condiciones parecen más propicias: Gerry Cardinale ha decidido acelerar la incorporación de un nuevo Head of Football y el directivo alemán es, sin duda, el candidato con más opciones. También pesa la dimisión presentada por el directivo de 46 años y aceptada por el club alemán.
MILAN, ACUERDO ECONÓMICO CON KROSCHE: QUÉ FALTA PARA CERRARLO