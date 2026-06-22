Milán, quién es Hendrik Almstadt: un genio de los datos, licenciado en Economía y nuevo director de Player Trading. Desempeña un papel estratégico en la construcción del club

El Milan cambia de rumbo con una revolución inesperada. Tras semanas buscando un nuevo director deportivo y un nuevo responsable de fútbol, Gerry Cardinale ha decidido emprender un nuevo camino. El número uno de RedBird ya no permanecerá en la sombra: a diferencia de lo que ocurría en el pasado, tendrá un papel más operativo; a su alrededor, en una nueva estructura integrada en la que propiedad, dirección y entrenador comparten la misma visión, estarán Massimo Calvelli como consejero delegado, Bobby Gardiner y Donato Lomonte como responsables deportivos y, sobre todo, Hendrik Almstadt, que se encargará de las compras y las ventas.