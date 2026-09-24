La de Fikayo Tomori es una de las historias más increíbles contadas a lo largo del último verano. El Milan le había abierto la puerta de salida y luego incluso lo había apartado en Milanello por voluntad de Gerry Cardinale, en primer lugar, y después también de Ruben Amorim, para luego reintegrarlo a toda prisa el 2 de septiembre porque no había conseguido cerrar ningún fichaje de última hora en defensa. Todo ello mientras el jugador volaba a Londres, con el permiso del club, para buscar una solución con su familia y sus agentes. Y al final tuvo razón él al quedarse donde quería estar: en el Milan.
Milan, ¿qué pasa ahora con Tomori? El defensa, cuyo contrato vence, volverá al campo para el tour de force de octubre
QUÉ HABÍA PASADO
Tomori todavía no ha debutado esta temporada y su último partido fue el del 24 de mayo pasado, con la clamorosa derrota en casa ante el Cagliari que certificó la exclusión de las cuatro primeras posiciones de la clasificación y, por tanto, de la Champions League. Una fecha que también marcó el giro negativo en la relación entre Tomori y el Milan: Allegri ya había señalado su bajo rendimiento en el tramo final de la temporada y algunas actitudes poco apreciadas en los entrenamientos. Gerry Cardinale, al escuchar los informes que llegaban desde Milanello, puso al defensa inglés en la lista de responsables del fracaso deportivo de la pasada temporada: por eso fue puesto en el mercado desde el primer momento.
QUÉ PASA AHORA
Desde el día de su reintegración hasta hoy, Tomori ha estado siempre incluido en la lista de convocados, pero todavía no ha puesto un pie en el campo. Ojo, sin embargo, a la vuelta del parón, cuando el calendario del Milan obligará a Amorim a hacer muchas rotaciones: el Milan tendrá por delante nada menos que 7 partidos en 30 días. Tomori debería jugar ya en Salzburgo en la Europa League el próximo 15 de octubre, pero no se descarta que también sea utilizado en otros partidos de la Serie A. En este momento, el defensa inglés ofrece mayores garantías que Filippo Terracciano, que tuvo su oportunidad contra el Benfica pero no logró aprovecharla.
Adiós al final de la temporada
Después de rechazar, por este orden, a Fulham, Coventry, West Ham y de esperar en vano al Aston Villa, Tomori ha hecho realidad lo que era su plan: quedarse en el Milan. En realidad, estos serán precisamente los últimos meses de una aventura que, entre altos y bajos, ha marcado de manera profunda la carrera del ex del Chelsea: el contrato que expira en julio no será renovado.
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