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cm grafica maignan rabiot milan
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Milan, qué hay detrás de las vacaciones prolongadas de Maignan y Rabiot: entre el cansancio post Mundial y el mercado

AC Milán
M. Maignan
A. Rabiot

El portero y el centrocampista alargan las vacaciones: ¿también tiene que ver el mercado?

Mike Maignan y Adrien Rabiot deberían haberse reincorporado al Milan en torno al 12 de agosto, para iniciar la preparación tras las vacaciones posteriores al Mundial. Sin embargo, en el último momento, ambos comunicaron al club que necesitaban algunos días más, aplazando su regreso al 16, justo una semana antes del debut liguero contra el Torino. El equipo de Ruben Amorim, una vez terminada la gira por Asia y Oceanía, volverá al trabajo precisamente el miércoles 12 y el día de Ferragosto disputará un amistoso contra el Manchester United en Breslavia, Polonia.


El portero y el centrocampista, que jugaron su último partido en el Mundial el 18 de julio (la final por el tercer puesto que Francia perdió 6-4 ante Inglaterra), disfrutarán así, de hecho, de un mes de vacaciones. Para ambos, se trata de una vuelta aplazada que está molestando a los aficionados del Milan, mientras que, al otro lado del Naviglio, los aficionados del Inter ya han dado la bienvenida a los regresos de Lautaro y del nuevo fichaje Stones, también ocupados en el Mundial hasta las finales.



  • LAS SEÑALES

    Respecto a los dos franceses, también hay algunos matices diferentes. Si por parte de Rabiot, con el Mundial aún en curso, había llegado una declaración de amor hacia el Milan para tratar de calmar los rumores que lo situaban cerca de pedir una salida («Claro que vuelvo a empezar en el Milan, hablaré con Amorim»), por parte del portero y capitán del Milan son varias las señales cuanto menos contradictorias. Primero, la eliminación de toda referencia en redes sociales al mundo Milan (incluida la inscripción AC Milan player); después, la ausencia en el funeral del emblema rossonero Franco Baresi.


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  • EL MERCADO

    Muchos, en estas horas, se preguntan si detrás de estas vacaciones prolongadas puede haber aspiraciones de mercado. A día de hoy, no hay señales en ese sentido, y detrás de la petición de descanso de ambos es muy probable que de verdad solo esté la voluntad de recuperarse completamente de las secuelas de un Mundial perdido cuando partían como grandes favoritos. Pero el mercado siempre nos ha acostumbrado a sorpresas y a cambios de postura y de sensibilidad repentinos. Y, por tanto, esperamos el regreso de Maignan y Rabiot a Milanello para entender de verdad por sus miradas, y sobre todo por sus primeras palabras, si su implicación con el mundo Milan seguirá siendo total o si habrá que vivir, al menos por uno de los dos, un final de mercado con fuegos artificiales.


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