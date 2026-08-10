Milan, qué hay detrás de las vacaciones prolongadas de Maignan y Rabiot: entre el cansancio post Mundial y el mercado

Mike Maignan y Adrien Rabiot deberían haberse reincorporado al Milan en torno al 12 de agosto, para iniciar la preparación tras las vacaciones posteriores al Mundial. Sin embargo, en el último momento, ambos comunicaron al club que necesitaban algunos días más, aplazando su regreso al 16, justo una semana antes del debut liguero contra el Torino. El equipo de Ruben Amorim, una vez terminada la gira por Asia y Oceanía, volverá al trabajo precisamente el miércoles 12 y el día de Ferragosto disputará un amistoso contra el Manchester United en Breslavia, Polonia.





El portero y el centrocampista, que jugaron su último partido en el Mundial el 18 de julio (la final por el tercer puesto que Francia perdió 6-4 ante Inglaterra), disfrutarán así, de hecho, de un mes de vacaciones. Para ambos, se trata de una vuelta aplazada que está molestando a los aficionados del Milan, mientras que, al otro lado del Naviglio, los aficionados del Inter ya han dado la bienvenida a los regresos de Lautaro y del nuevo fichaje Stones, también ocupados en el Mundial hasta las finales.







