Milán, ¿qué está pasando en la zona de San Francesco de San Donato? Entre proyectos, recursos ante el TAR y problemas de deterioro

La decisión del Milan de volver a intentar adquirir los terrenos de San Siro ha provocado, inevitablemente, cambios en otro proyecto de Red Bird: la construcción de un estadio independiente en la zona de San Francesco, en San Donato Milanese.

Hasta ahora, la propiedad estadounidense, que posee la mayoría de las acciones del club de la calle Aldo Rossi, ya había invertido 55 millones de euros, antes de que se suspendiera el Acuerdo de Programa firmado.

Para entender lo que está sucediendo hay que dar un paso atrás: el proyecto del nuevo estadio del Milan en la zona de San Francesco, en San Donato Milanese, fue bloqueado por el Tribunal Administrativo Regional (TAR) de Lombardía en octubre de 2025. La sentencia anuló la resolución de 2021 que transformaba la zona, destinando una parte significativa del terreno a zona verde, lo que invalidó el proyecto inicial.