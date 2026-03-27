Milán, Pulisic y la renovación: cita apuntada en la agenda, qué se filtra sobre el futuro del estadounidense

El contrato actual de Pulisic expirará en 2027, con un salario neto de 4 millones de euros. Gracias al Decreto de Crecimiento, la carga fiscal efectiva se mantiene contenida, lo que eleva el salario bruto a unos 5 millones de euros. A pesar de que aún queda mucho para que expire, el Milan tiene un gran interés en seguir contando con Christian durante muchos años más y quiere que se convierta en un jugador cada vez más fundamental para el equipo. Un periodo difícil y complejo no cambia las ideas de un club que siempre ha valorado de Pulisic no solo sus cualidades técnicas, sino también las humanas.





En el contrato también figura una cláusula a favor del club rossonero que permite al Milan ejercer una opción para una temporada más, hasta junio de 2028. Esta garantía permite al club planificar con mayor seguridad el futuro del jugador, evitando sorpresas en el mercado.





Pulisic se ha tomado su tiempo, probablemente tentado también por alguna oferta que ha comenzado a surgir tanto en la Premier League como en Arabia, y el Milan ha respetado esta voluntad. El objetivo es cerrar el asunto antes del Mundial con una renovación hasta 2031 con cifras ligeramente superiores a las actuales. De lo contrario, se activaría de todos modos la opción.



