Christian Pulisic no está, sin duda, en el mejor momento de su carrera. El delantero del Milan no está logrando brillar con la camiseta rossonera y, esta vez, se ha llevado esas dificultades también a la selección estadounidense, donde anoche salió derrotado y criticado (y, por cierto, sin el brazalete de capitán) en la derrota por 2-5 ante Bélgica.





En declaraciones a The Athletic, «Capitán América» confirmó las malas sensaciones que está teniendo en el área, a pesar de haber reiterado que, físicamente, se siente en plena forma. Estas fueron sus palabras