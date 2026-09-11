El respeto de Amorim hacia Gattuso y su Lazio es la consecuencia directa de lo que ha sido el recorrido, claro, realizado hasta ahora por el conjunto lazial. El duelo del Olímpico, programado para el sábado a las 18:00, representa una prueba importante para el Milan, llamado a mejorar el nivel mostrado contra la Juventus en la última jornada de liga. Amorim sigue adelante con su mentalidad y con sus ideas: espacio para quien esté mejor, sin hacer pesar demasiado el peso de los ‘nombres’.
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Milan: Pulisic debutará contra la Lazio, pero solo con el partido ya en marcha; Amorim elige a Rabiot con Cisse en la mediapunta
Pulisic en el banquillo
Amorim vuelve a cambiar en la mediapunta: regresa el hombre de los partidos a domicilio Cisse y a su lado debería tener sitio Rabiot, con Jashari compitiendo con Modric por acompañar a Musah en la medular. Pulisic volverá a empezar en el banquillo por cuarto partido consecutivo y esta no puede ser otra que la noticia del día porque representa una primera vez para el estadounidense desde el 13 de julio de 2023, es decir, el día de su firma con el Milan. El técnico portugués ya ha anunciado en rueda de prensa que el ex del Chelsea debutará seguro en liga, por lo que está previsto un relevo con Cisse en la segunda parte del duelo contra la Lazio.
HACE FALTA UN GIRO
El enfado de Pulisic, parafraseando las declaraciones realizadas por Amorim en rueda de prensa, en realidad viene de mucho antes: el número 11 del AC Milan había rechazado la renovación en la primavera de 2025 porque no estaba convencido de los proyectos futuros del club. Cardinale siempre lo ha colocado en lo más alto de la lista de los jugadores más importantes de la plantilla, un activo importante también para los patrocinios de las barras y estrellas, pero todavía no ha logrado obtener el sí a la propuesta de renovación hasta 2030. Las partes han vuelto a dialogar desde hace algunas semanas y ahora el patrón de Red Bird espera un giro, una especie de todo o nada: el Milan necesita al verdadero Pulisic, el que no está enfadado.
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