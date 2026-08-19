Para el papel de suplente de Maignan debería ascender Lorenzo Torriani, de 21 años, producto de la cantera del AC Milan. El año pasado jugó con el Milan Futuro y Torriani fue alineado siempre como titular por Amorim en los amistosos de verano, demostrando fiabilidad, con el momento más destacado del penalti detenido a Bruno Fernandes en el partido en Polonia contra el Manchester United. La decisión final llegará en los próximos días, pero su candidatura es fuerte.