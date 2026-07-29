Hace un año, por estas fechas, lo querían un poco todos. En España, en Francia, en Italia, sobre todo la Roma. Claudio Echeverri era uno de los objetivos de Massara, pero pese al sí del jugador, la operación nunca llegó a despegar. La culpa fue del Manchester City, propietario de su ficha, que solo quería cederlo a préstamo, una fórmula que no gustaba a la Roma. En la capital nadie quería revalorizar a un jugador de otro equipo sin tener la posibilidad de comprarlo, una condición que sí aceptó el Bayer Leverkusen, donde las cosas para el Diablito no salieron bien.
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Milan, propuesto Claudio Echeverri, del Manchester City: las condiciones y la situación de las plazas para extracomunitarios
2025-2026 PARA OLVIDAR
Con ten Hag primero y Hjulmand después, el ex River no encontró espacio, cerrando la primera parte de la temporada con 11 partidos en total, sin aportaciones de gol. Su salida en enero al Girona, club controlado por el City Group, no dio un giro a su temporada: Echeverri cerró con 1 gol en 17 partidos (al Athletic Club) y un doloroso descenso.
OFRECIDO AL MILAN
Echeverri, que tiene contrato hasta 2028, partió para la gira asiática del Manchester City. Maresca quiere probarlo en los partidos contra el Inter (Hong Kong, 1 de agosto), una selección All-Stars de la K-League (Seúl, 5 de agosto) y el Atlético de Madrid (Seúl, 9 de agosto), pero según la prensa inglesa el argentino está destinado a otra cesión. Falta por entender con qué fórmula. Intermediarios lo han ofrecido al Milan, que busca a un jugador con sus características, pero de momento el club milanista, que tras el fichaje desde el Partizan de Belgrado de Andrej Kostic tiene una sola plaza de extracomunitario, tiene otras ideas.
River lo llama
Sobre Echeverri existe un fuerte interés de su exclub, River Plate, que lo incorporaría cedido. El presidente de los Millonarios, Stéfano Di Carlo, quiere añadir a Otamendi, Arambarri y Ángel Correa al Diablito , pero el City, que para arrebatárselo a la competencia gastó los 25 millones de euros de dólares de la cláusula de rescisión, por ahora valora salidas a préstamo en Europa. Quiere verlo jugar con continuidad en una liga de nivel y la argentina no está entre ellas.
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