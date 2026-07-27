El Milan, impulsado por la fuerte inversión de 74 millones de euros por el ex del PSG Gonçalo Ramos, está listo para valorar a Gimenez en una cesión de pago con obligación de compra. El delantero mexicano había llegado en febrero de 2025 procedente del Feyenoord por unos 30 millones de euros. El Milan querría ingresar la misma cantidad por un atacante importante que está viviendo un periodo muy difícil y necesitaría cambiar de aires. También porque en la jerarquía del club rossonero Ramos será el titular indiscutible, mientras Camarda gana posiciones. La agente Pimenta ha recogido, hasta ahora, un fuerte interés de la Lazio y un sondeo de la Fiorentina, que podría dar un paso oficial en caso de la salida de Kean.