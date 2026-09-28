Milan, primer balance en rojo para Cardinale tras tres beneficios seguidos: 24 millones de pérdidas

Este es el comunicado oficial del AC Milan:





"AC MILAN, SOLIDEZ E INVERSIONES PARA ACELERAR EL CRECIMIENTO





El club cierra el ejercicio 2025/26 con ingresos de 464,6 millones de euros: pese a la ausencia de las competiciones europeas, la cifra se mantiene en niveles próximos a los de las dos últimas temporadas récord. La solidez construida en los últimos años abre una nueva fase de inversiones a largo plazo

El Consejo de Administración del AC Milan ha aprobado el proyecto de balance relativo al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2026, que será presentado a la Junta de Accionistas.





El club cierra la temporada 2025/26 con 464,6 millones de euros en ingresos, manteniéndose en niveles próximos a los de las dos últimas temporadas récord: +1,7% respecto a 2023/24 y -6% respecto a 2024/25. La solidez construida en los últimos años ha permitido al club absorber una parte significativa del impacto de la ausencia de las competiciones europeas, cerrando el ejercicio con un resultado neto negativo de alrededor de 24 millones de euros, después de tres temporadas consecutivas con beneficios.





Las principales fuentes de ingresos, en particular las menos vinculadas a la participación en competiciones europeas, han seguido mostrando solidez y crecimiento. Los ingresos comerciales mantienen una evolución positiva, con los patrocinios superando por primera vez en la historia del club el umbral de los 100 millones de euros. También aumentan los ingresos por taquilla en la Serie A: el AC Milan se confirma por segundo año consecutivo como el club con la media de espectadores más alta del campeonato, con más de 72.000 asistentes por partido. La disciplina financiera y la eficiencia operativa siguen contribuyendo además a la contención de los costes.





También el valor de la marca sigue creciendo: según Brand Finance, en 2026 el AC Milan ha alcanzado su máximo histórico de 514 millones de euros, +28% en el último año, situándose como el club de fútbol con el mayor crecimiento a nivel global desde 2021.





La Posición Financiera Neta se sitúa en 145,3 millones de euros, frente a los cerca de 92 millones de euros del ejercicio anterior, con un patrimonio neto de 176,4 millones de euros. El incremento refleja principalmente un mayor uso de líneas de crédito en apoyo de las inversiones, del crecimiento y de los proyectos estratégicos del club.





La solidez construida en los últimos años permite de hecho al club acelerar su propia estrategia de crecimiento, apoyándose en el modelo owner-operator de RedBird, que combina inversiones a largo plazo y competencias operativas. En esta dirección se enmarca el nombramiento, producido durante el ejercicio, de Massimo Calvelli como Chief Executive Officer del AC Milan, que mantiene su cargo como Operating Partner de RedBird.





En el centro sigue estando el proyecto deportivo, respaldado por inversiones significativas en los últimos años. A esto se suma el nuevo estadio de Milán, principal proyecto transformador a largo plazo del club. Durante el ejercicio, el proyecto alcanzó un hito histórico con la adquisición, el 5 de noviembre de 2025, de la Grande Funzione Urbana San Siro, que incluye el estadio Meazza y las áreas circundantes. El nuevo estadio está destinado a reforzar el perfil económico del club y su capacidad para invertir en crecimiento y competitividad deportiva".