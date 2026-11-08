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El Milan gana 5-1 al AlbinoLeffe en la 10.ª jornada de la Primavera 1 2026/27 gracias al doblete de Ibrahimović y a los goles de Balentien, Anastasio y Zaramella. Es su tercera victoria consecutiva, contando también la Coppa Italia, y la segunda en la que el Milan marca cinco goles, después de la de la semana pasada contra el Monza. El triunfo deja al Milan con 21 puntos en la clasificación, con un partido todavía pendiente respecto a sus rivales.

Como ocurrió en Monzello, marcaron cuatro futbolistas distintos. El hilo conductor lo forman Zaramella y Anastasio. Este último suma cuatro jornadas consecutivas marcando en liga, tras sus goles contra el Cagliari, la Fiorentina y el propio Monza. Los otros dos son las novedades que Renna alineó desde el primer minuto respecto a la última jornada: Balentien, con su primer gol de la temporada en la Primavera, e Ibrahimović, con sus dos primeros goles con la camiseta del Milan. La 11.ª jornada llevará al Milan a Roma el próximo 22 de noviembre, a casa de la Lazio, líder y todavía invicta: «Un partido muy difícil, al que, sin embargo, llegamos con la motivación adecuada», se lee en AcMilan.com.