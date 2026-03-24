Goretzka a coste cero supone una oportunidad muy tentadora que hay que explorar. En Italia se han movido muchos: el Inter, la Juventus y el Nápoles. Por orden de interés. Para Allegri, el internacional alemán es una prioridad para reforzar el centro del campo, ya que encaja a la perfección para elevar el nivel del equipo: es un jugador experimentado, ganador y con una extraordinaria capacidad para combinar técnica y fuerza física en ambas fases del juego.





El Milan inició los contactos hace tiempo y sabe que tendrá que superar, sobre todo, al Inter, que ya ha hablado en varias ocasiones tanto con el jugador como con sus representantes. Marotta y Ausilio son dos rivales temibles en el mercado y especialmente en el de los fichajes gratuitos, como demuestra la historia reciente, desde Calhanoglu hasta Zielinski.



