El AC Milan y PUMA presentan la equipación visitante 2026/27. Blanco clásico, el color de las grandes ocasiones. Una camiseta que refleja la mentalidad ganadora del club: constancia para convertir cada tropiezo en impulso hacia la victoria.





Esta vocación convierte cada obstáculo en un nuevo comienzo, tal como resumen los milanistas: «Después de Estambul siempre está Atenas». Una frase grabada en la parte trasera de la camiseta, bajo el cuello, que une a quienes vivieron la luz de Atenas tras la oscuridad de Estambul y a quienes hoy recogen su legado.





Filippo Inzaghi, héroe de la final de 2007, presta su rostro y voz a la campaña. Con el Rossonero mostró la esencia del club: preparación obsesiva, hambre de triunfo y la virtud de convertir cada caída en un nuevo inicio. Su historia demuestra que esa actitud trasciende el tiempo.