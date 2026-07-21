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Milán presenta la segunda equipación blanca para la temporada 2026-27: «Después de Estambul siempre queda Atenas». En el vídeo de presentación aparecen Pulisic y Modric

AC Milán
Serie A
C. Pulisic
L. Modric
M. Gabbia
D. Bartesaghi

El Milan presenta la equipación de visitante para la temporada 2026-27. Rinde homenaje a la victoria en la Liga de Campeones de 2007 en Atenas contra el Liverpool, dos años después de la dolorosa derrota en Estambul ante los mismos Reds.

El AC Milan y PUMA presentan la equipación visitante 2026/27. Blanco clásico, el color de las grandes ocasiones. Una camiseta que refleja la mentalidad ganadora del club: constancia para convertir cada tropiezo en impulso hacia la victoria.


Esta vocación convierte cada obstáculo en un nuevo comienzo, tal como resumen los milanistas: «Después de Estambul siempre está Atenas». Una frase grabada en la parte trasera de la camiseta, bajo el cuello, que une a quienes vivieron la luz de Atenas tras la oscuridad de Estambul y a quienes hoy recogen su legado.


Filippo Inzaghi, héroe de la final de 2007, presta su rostro y voz a la campaña. Con el Rossonero mostró la esencia del club: preparación obsesiva, hambre de triunfo y la virtud de convertir cada caída en un nuevo inicio. Su historia demuestra que esa actitud trasciende el tiempo.

  • NUEVOS ÉXITOS QUE SE ESCRIBIRÁN EN EL CAMPO

    Cada pieza del kit transmite este mensaje. Los detalles dorados y la corona de laurel que rodea el escudo representan la historia de triunfos que el AC Milan quiere seguir escribiendo en el campo. La determinación de quienes no conocen la rendición se refleja en la inscripción en griego contemporáneo —«Δύναμη Ψυχής», es decir, «Dýnami Psychís»— en el interior del cuello de la versión Authentic y en el ala de fénix que emerge del tejido: símbolos de un camino que nunca termina y se fortalece con cada nueva ocasión.

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  • UNA CAMISETA QUE HONRA LA HISTORIA DEL MILÁN

    Maikel Oettle, director de ingresos del AC Milan, ha comentado: «Esta camiseta refleja la identidad y la mentalidad que el club ha transmitido durante más de un siglo. El blanco ha representado esta esencia durante años; llevarlo hoy es portar una historia que sigue escribiéndose y compartir una identidad que une a quienes vivieron nuestras noches más importantes y a quienes las heredan».

    Dominique Gauthier, vicepresidente de Teamsport de PUMA, añade: «Esta camiseta cuenta una de las historias más poderosas del fútbol europeo. El club siempre se ha levantado cuando más importaba, y queríamos que la camiseta reflejara ese espíritu. El ala de fénix, la corona de laurel y las inscripciones tienen cada una su motivo. Estamos orgullosos de haber creado algo que rinde homenaje a lo que este club ha demostrado ser».

  • JERSEY EN DOS VERSIONES

    La versión Authentic usa el tejido ULTRAWEAVE de PUMA, ultraligero y diseñado para garantizar libertad de movimiento, con las tecnologías dryCELL y ThermoAdapt que regulan la temperatura. La versión Replica mantiene la misma identidad y estética en el día a día, con un 95 % de poliéster reciclado obtenido de residuos textiles mediante la tecnología RE:FIBRE.


    La nueva equipación visitante 2026/27 estará disponible desde el 21 de julio en las tiendas oficiales del AC Milan, en store.acmilan.com, en puma.com y en distribuidores seleccionados.

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  • MODRIC, PULISIC Y LOS «MILANISTAS»

    Además de Filippo Inzaghi, héroe de la final de Atenas ante el Liverpool (2-1), el vídeo de presentación incluye a los canteranos Matteo Gabbia y Davide Bartesaghi, así como a Luka Modric y Christian Pulisic. Gabbia renovará hasta 2027; Pulisic, pese al interés de la MLS y del New York City, seguirá en el Milan la próxima temporada.

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