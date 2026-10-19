Milan, por qué Amorim defiende personalmente a Estupinan: la gestión de los jugadores de banda y el posible doble papel de Moreira

Entre los méritos objetivos que hay que reconocerle a Amorim está el de haber revalorizado inversiones importantes del pasado reciente que parecían ya fuera del club. El caso más emblemático es el de Chukwueze, con quien ha establecido una relación directa, franca y productiva: fue Amorim quien lo reinventó como centrocampista por la derecha, pese a que llegó al AC Milan como extremo de un ataque de tres. Sin embargo, sería ingenuo olvidar que Chuku, como lo llaman sus compañeros, no ha tenido continuidad en los últimos dos años y es normal que pueda acusar los parones o el cansancio: contra el Atalanta, Hutichinson no terminó de convencer, especialmente cuando su equipo no tenía el balón. Por eso puede resultar útil alguien que, en cambio, está muy bien tanto mental como físicamente: Moreira puede relevar a Chukwueze por la derecha cuando haga falta. Su actuación en esa posición contra la Juventus no debe llevar a engaño: Diego rinde mejor por la banda opuesta, pero ante la Juventus disputó su primer partido como titular y, por tanto, también estuvo algo condicionado por los nervios.