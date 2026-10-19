Amorim era un excelente centrocampista cuando jugaba, pero, cuando se trata de Estupinan, se convierte en su más férreo defensor: «Al cierre del mercado teníamos una lista de clubes que querían a Estupinan. Pero yo dije que no. Así que quiero que los aficionados sepan que fue responsabilidad mía». En concreto, además del Aston Villa, el Benfica había insistido mucho en las últimas horas para intentar que el AC Milan se mostrara abierto a la operación, algo que nunca ocurrió. Precisamente por decisión de Amorim, que sigue creyendo ciegamente en el internacional ecuatoriano, pese a que ayer, contra el Atalanta, volvió a ser blanco de las críticas por un tramo de partido realmente desastroso.
Milan, por qué Amorim defiende personalmente a Estupinan: la gestión de los jugadores de banda y el posible doble papel de Moreira
LOS TITULARES DESIGNADOS
Amorim es el capitán de un barco que, deliberadamente, está cambiando de tripulación de forma deliberada. El técnico portugués cree firmemente en sus ideas, entre las que se mantiene la de una gestión sin un bloque definido ni, mucho menos, un sistema fijo. Pero, tras ponerlos a prueba durante largo tiempo en este inicio, partido a partido y en función de los rivales, el técnico portugués ha llegado a una conclusión: el Milan es más competitivo y peligroso cuando Chukwueze y Moreira están en la izquierda. Este último ya se ha convertido en uno de los favoritos de San Siro: sus arrancadas por la banda reciben los aplausos convencidos del estadio milanés. Cuestión de afinidad y talento.
ESTUPINAN ANTES QUE BARTESAGHI
Pero volvamos a la defensa que hace de Estupinan, digna de los mejores abogados: Amorim quiere proteger al jugador para que juegue con más libertad y sin el miedo constante a equivocarse. Incluso en los pases más sencillos o en las lecturas de juego más elementales. Seguirá insistiendo durante mucho tiempo el portugués, fiel a su idea: considera al exjugador del Brighton por delante de Bartesaghi, que, tras sus compromisos con la selección sub-21, parece haber dejado atrás las dificultades que mostró al final de la pasada temporada.
MOREIRA, TAMBIÉN RECAMBIO DE CHUKWUEZE
Entre los méritos objetivos que hay que reconocerle a Amorim está el de haber revalorizado inversiones importantes del pasado reciente que parecían ya fuera del club. El caso más emblemático es el de Chukwueze, con quien ha establecido una relación directa, franca y productiva: fue Amorim quien lo reinventó como centrocampista por la derecha, pese a que llegó al AC Milan como extremo de un ataque de tres. Sin embargo, sería ingenuo olvidar que Chuku, como lo llaman sus compañeros, no ha tenido continuidad en los últimos dos años y es normal que pueda acusar los parones o el cansancio: contra el Atalanta, Hutichinson no terminó de convencer, especialmente cuando su equipo no tenía el balón. Por eso puede resultar útil alguien que, en cambio, está muy bien tanto mental como físicamente: Moreira puede relevar a Chukwueze por la derecha cuando haga falta. Su actuación en esa posición contra la Juventus no debe llevar a engaño: Diego rinde mejor por la banda opuesta, pero ante la Juventus disputó su primer partido como titular y, por tanto, también estuvo algo condicionado por los nervios.
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