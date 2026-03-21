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Gabriele Stragapede

Traducido por

Milán, Pavlovic sobre el penalti de Simeone: «No sé qué decir. Si mi gol fue de suerte, entonces también el penalti...»

Las declaraciones del autor del gol del Rossonero sobre el penalti que se pitó a continuación.

El Milan vuelve a la senda de la victoria gracias al 3-2 conseguido en casa ante el Torino en el partido disputado en San Siro, correspondiente a la trigésima jornada de la Serie A. El gran protagonista del partido fue Strahinja Pavlovic, autor tanto del espectacular gol que dio la ventaja a los rossoneri en la primera parte como de la falta sobre Simeone, que provocó la concesión de un penalti (tras la intervención del VAR al árbitro Fourneau) a favor del Torino, lo que reabrió el partido en los últimos minutos.

El propio defensa central rossonero comentó posteriormente el partido y habló ante los micrófonos de DAZN, en particular sobre la jugada del penalti desde los once metros: «Hoy lo he hecho todo, un gran gol, un penalti… Pero hoy el MVP es Fofana».

  • EL GOL

    Pavlovic destaca la suerte que tuvo al marcar en este partido: «Un gran gol, pero un gol de suerte (ríe, nota del editor)». Fofana interviene entonces: «En los entrenamientos dispara a todas partes, así que no es suerte».

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  • EL PENALTI

    A continuación, también hace algunas declaraciones sobre el penalti por el empujón involuntario a Simeone: «No vi a Simeone, tenía el brazo extendido, pero no lo vi. No sé qué puedo decir. Si el gol fue de suerte, entonces también el penalti…».

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