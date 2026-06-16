El largo proceso de selección ha terminado: Rúben Amorim es el nuevo entrenador del Milan, según anunció el club rossonero en un comunicado oficial.





«El AC Milan comunica que ha confiado la dirección técnica del primer equipo masculino a Rúben Amorim.

Amorim, que se retiró como jugador en 2018 tras pasar por Belenenses, Benfica y la selección portuguesa, debutó ese mismo año como entrenador.

Tras dirigir al Casa Pia y al Braga, en 2020 llegó al Sporting CP, donde impuso un estilo de juego reconocible, innovador y orientado a la valorización de los jugadores. Su gestión le reportó dos Ligas de Portugal, dos Copas de la Liga y una Supercopa. Antes de llegar al Milan, dirigió al Manchester United.

Su estilo se basa en un juego ofensivo, bien organizado y en la promoción de jóvenes talentos».