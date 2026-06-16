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grafica amorim milan 2.1 2026Getty Images

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Milán oficializa a Amorim: «Afronto este reto con orgullo y entusiasmo, consciente de lo que representan estos colores»

R. Amorim
AC Milán
Fichajes

Milán confirma a Rubén Amorim como nuevo entrenador en sustitución de Massimiliano Allegri.

El largo proceso de selección ha terminado: Rúben Amorim es el nuevo entrenador del Milan, según anunció el club rossonero en un comunicado oficial.


«El AC Milan comunica que ha confiado la dirección técnica del primer equipo masculino a Rúben Amorim.

Amorim, que se retiró como jugador en 2018 tras pasar por Belenenses, Benfica y la selección portuguesa, debutó ese mismo año como entrenador.

Tras dirigir al Casa Pia y al Braga, en 2020 llegó al Sporting CP, donde impuso un estilo de juego reconocible, innovador y orientado a la valorización de los jugadores. Su gestión le reportó dos Ligas de Portugal, dos Copas de la Liga y una Supercopa. Antes de llegar al Milan, dirigió al Manchester United.

Su estilo se basa en un juego ofensivo, bien organizado y en la promoción de jóvenes talentos».

  • LAS PALABRAS DEL CARDENAL

    «Llevamos años siguiendo a Rúben. Su trayectoria en el Sporting ha sido extraordinaria y refleja el estilo de juego que buscamos. Es uno de los entrenadores más preparados e innovadores de Europa: joven, ambicioso, con identidad clara y un enfoque táctico definido», declaró Gerry Cardinale, socio director de RedBird Capital Partners. «Rúben apuesta por un fútbol ofensivo y de alta intensidad. Su filosofía coincide con la nuestra, y su liderazgo y capacidad para hacer crecer a los jugadores nos han impresionado. Creemos en él y estamos encantados de darle la bienvenida al club».

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  • Y LAS DE AMORIM

    «Hay ambiciones que te acompañan toda la carrera y, para mí, entrenar al Milan siempre ha sido una de ellas», declaró Rúben Amorim«Sé lo que representa este club: historia, prestigio y una afición extraordinaria en todo el mundo. Es un reto que afronto con orgullo y entusiasmo, consciente de lo que significan estos colores. Estoy deseando empezar y vivir cada día la pasión que anima al Milan».

    El AC Milan da una calurosa bienvenida a Rúben y a su cuerpo técnico.