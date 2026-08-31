Omari Hutchinson es nuevo jugador del Milan. El mediapunta y extremo llega procedente del Nottingham Forest en calidad de cedido con opción de compra. El inglés había llegado a Milán en la noche del domingo y completó el reconocimiento médico durante la jornada del lunes. Expresamente querido por el técnico Amorim, Hutchinson llega pocas horas después de la oficialidad de la salida de Rafa Leao, traspasado al Galatasaray, de quien, al menos en sentido figurado, tomará el testigo.
La operación se cerró sobre la base de una cesión de pago de unos 4 millones de euros (3,5 millones de libras) con opción de compra. El salario del futbolista lo pagará íntegramente el Nottingham Forest.