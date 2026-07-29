Milan, oficial: fichado Diawara. Cifras y duración del contrato

Sankhoun Diawara, al Milan. El central francés, nacido en 2006, llega procedente del Troyes por 3 millones de euros más bonus.









Este es el comunicado del Milan: "AC Milan comunica haber adquirido de forma definitiva los derechos deportivos del jugador Sankhoun Diawara, procedente del ESTAC Troyes, hasta el 30 de junio de 2031 con opción de ampliación contractual.





Nacido en París el 13 de enero de 2006, Diawara se forma futbolísticamente en Francia en las categorías inferiores del FC Solitaires Paris y del CA Paris-Charenton, antes de incorporarse, en 2020, a la cantera del Troyes. Después de completar su proceso de formación en el club francés, debuta con el primer equipo en noviembre de 2024 en la Copa de Francia. En la temporada siguiente suma 17 apariciones entre liga y copa nacional, contribuyendo al ascenso del Troyes a la Ligue 1 y a la conquista del título de la Ligue 2, destacando rápidamente como uno de los jóvenes defensas más prometedores del campeonato.





Defensa zurdo, Diawara combina calidad técnica, fuerza física y personalidad, características que lo convierten en un joven de gran proyección, ya protagonista del fútbol profesional francés y listo para continuar su trayectoria en el AC Milan.





Sankhoun Diawara llevará el dorsal número 13.





El club da una calurosa bienvenida a Sankhoun".