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cm grafica moreira milan
Emanuele Tramacere

Traducido por

Milan, ¡oficial Diego Moreira! Cifras, contrato y el 22 de Kaká. Sus primeras palabras: «Emocionado e incrédulo»

AC Milán
D. Moreira

Tras una larga espera ha llegado el comunicado oficial que anuncia el nuevo fichaje del AC Milan.

Diego Moreira es a todos los efectos nuevo jugador del Milan. El extremo belga de origen portugués llegó hace ya dos días a Milán y se sometió primero a la habitual serie de reconocimientos médicos de rigor y después, en el día de hoy, cerró todo el proceso de las firmas contractuales, aunque a la espera de la llegada de Jorge Mendes a Italia para formalizarlo todo.

El superagente portugués permaneció durante más de 6 horas en Casa Milan, señal de que, además del golpe por el extremo procedente del Estrasburgo, sigue habiendo una fuerte sinergia con Gerry Cardinale de cara a los futuros movimientos del club. Antes, eso sí, llegará el anuncio tan esperado de una operación importantísima a nivel económico.

  • EL COMUNICADO

    AC Milan comunica que ha adquirido a título definitivo los derechos deportivos del futbolista Diego Moreira procedente del Estrasburgo. El extremo belga ha firmado un contrato con el Club hasta el 30 de junio de 2031 y llevará el dorsal 22.

    Nacido en Lieja el 6 de agosto de 2004, Diego Moreira se formó en las categorías inferiores del Standard de Lieja y del Benfica, donde completó su proceso de crecimiento hasta dar el salto al fútbol profesional. Con el club lisboeta destacó en los equipos juveniles, conquistando con el Sub-19 la UEFA Youth League en la temporada 2021/22 y, pocos meses más tarde, la Copa Intercontinental Sub-20. En la temporada siguiente debutó además en la UEFA Champions League, disputando los turnos preliminares de la edición 2022/23.

    En el verano de 2023 se trasladó al Chelsea, club con el que debutó con el primer equipo el 30 de agosto de ese mismo año, con motivo del partido de la Carabao Cup contra el Wimbledon.

    En la temporada 2023/24 vistió, además, la camiseta del Olympique de Lyon, mientras que en el verano de 2024 llegó a título definitivo al Estrasburgo. En Alsacia se consolidó progresivamente como uno de los jóvenes más interesantes del campeonato francés, mostrando velocidad, calidad técnica y versatilidad táctica.

    A nivel internacional, Diego Moreira representó a Portugal en las categorías inferiores hasta la Sub-21, participando también en la Eurocopa Sub-21 de 2023. Desde 2025 viste la camiseta de la selección absoluta de Bélgica, con la que debutó en las eliminatorias para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y participa en la fase final de la competición.

    AC Milan le da a Diego una calurosa bienvenida y le desea las mayores satisfacciones personales y de equipo con la camiseta del club.

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  • LAS CIFRAS REALES

    Para arrebatárselo a la competencia (también hubo un intento de la Roma), el Milan ha optado por poner sobre la mesa una oferta descomunal: 50 millones de euros de parte fija más bonus, que pueden hacer que la operación alcance los 65-66 millones de euros. A todo esto hay que añadir también un porcentaje sobre la futura reventa que se ha dejado al Estrasburgo.

    Diego Moreira, en cambio, ha firmado un contrato con vencimiento el 30 de junio de 2031 y un salario de 3 millones de euros netos por temporada más bonus y la inevitable comisión para Jorge Mendes, artífice de esta operación.

  • El 22 de Kaká

    Diego Moreira por fin ha elegido su nuevo dorsal. Protagonista con Bélgica con el número 24, en el AC Milan ha optado por llevar el 22, que en el pasado hizo célebre Ricardo Kaká y que había quedado libre tras la salida el pasado verano de Emerson Royal.

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  • LAS PRIMERAS PALABRAS

    "Estoy emocionado y también un poco incrédulo, porque cuando hablas del Milan hablas de títulos, de historia y de todos los grandes campeones que han jugado aquí. Es un gran club: sabes lo que esperan de ti y creo que este es el momento adecuado para llegar aquí. Para mí es muy importante que la gente entienda que soy un chico al que le gusta bromear, pero también extremadamente concentrado y que, en el campo, lo da todo por sus compañeros, por los aficionados y por el club. Eso nunca cambiará, porque forma parte de mí desde que era pequeño."



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