Milan, ¡oficial Diego Moreira! Cifras, contrato y el 22 de Kaká. Sus primeras palabras: «Emocionado e incrédulo»

AC Milan comunica que ha adquirido a título definitivo los derechos deportivos del futbolista Diego Moreira procedente del Estrasburgo. El extremo belga ha firmado un contrato con el Club hasta el 30 de junio de 2031 y llevará el dorsal 22.

Nacido en Lieja el 6 de agosto de 2004, Diego Moreira se formó en las categorías inferiores del Standard de Lieja y del Benfica, donde completó su proceso de crecimiento hasta dar el salto al fútbol profesional. Con el club lisboeta destacó en los equipos juveniles, conquistando con el Sub-19 la UEFA Youth League en la temporada 2021/22 y, pocos meses más tarde, la Copa Intercontinental Sub-20. En la temporada siguiente debutó además en la UEFA Champions League, disputando los turnos preliminares de la edición 2022/23.

En el verano de 2023 se trasladó al Chelsea, club con el que debutó con el primer equipo el 30 de agosto de ese mismo año, con motivo del partido de la Carabao Cup contra el Wimbledon.

En la temporada 2023/24 vistió, además, la camiseta del Olympique de Lyon, mientras que en el verano de 2024 llegó a título definitivo al Estrasburgo. En Alsacia se consolidó progresivamente como uno de los jóvenes más interesantes del campeonato francés, mostrando velocidad, calidad técnica y versatilidad táctica.

A nivel internacional, Diego Moreira representó a Portugal en las categorías inferiores hasta la Sub-21, participando también en la Eurocopa Sub-21 de 2023. Desde 2025 viste la camiseta de la selección absoluta de Bélgica, con la que debutó en las eliminatorias para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y participa en la fase final de la competición.

AC Milan le da a Diego una calurosa bienvenida y le desea las mayores satisfacciones personales y de equipo con la camiseta del club.