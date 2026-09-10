La sinergia entre clubes de la misma galaxia, si se gestiona con visión y raciocinio, puede dar grandes resultados. Deportivos, pero también económicos. De ello sabe algo precisamente el Milan, que el pasado 19 de agosto hizo oficial la llegada de Diego Moreira desde el Estrasburgo por la cifra descomunal de 45 millones de euros más 20 en bonus. El potente extremo belga había sido traspasado a título definitivo del Chelsea al club hermano Estrasburgo en el verano de 2024: demasiado verde para un contexto tan competitivo, pero perfecto para una dimensión como la del ambicioso club francés. Dos temporadas jugadas a gran nivel dispararon su valoración para alegría del consorcio estadounidense BlueCo. Red Bird, que con BlueCo. tiene una relación directa y óptima, está empezando a construir una idea de este tipo y la cesión de Odogu del Milan al Toulouse en préstamo seco puede considerarse un precedente.
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Milan, Odogu es solo la avanzadilla: Cardinale estudia una colaboración con el ‘club hermano’ Toulouse
QUIÉN PUEDE FICHAR POR EL AC MILAN
El Toulouse nunca ha negociado su filosofía, que es la de confeccionar una plantilla joven y con proyección trabajando con los datos y el scouting internacional. El sistema es a la vez ambicioso y arriesgado en términos de clasificación, porque a los jóvenes no se les exige todo y de inmediato. Guillhaume Restes, sólido portero de la clase de 2005, ya había sido una opción concreta del Milan en el periodo en el que Mike Maignan parecía orientado a no renovar el contrato que expira en junio de 2026. El perfil sin duda más interesante es el de Alexis Vossah, centrocampista nacido en Francia en 2008 de familia togolesa: sobre él están puestos los ojos de todos los ojeadores de los grandes clubes europeos. Habrá que entender y seguir el impacto en el fútbol europeo de los dos talentosos atacantes argentinos: Santiago Hidalgo, delantero de la clase de 2005 con pasaporte italiano llegado en verano desde Independiente, y Julián Vignolo (clase 2006). El Milan y su equipo de mercado los seguirán durante el transcurso de esta temporada.
QUIÉN PUEDE IR AL TOULOUSE
Odogu está a la espera de debutar en la Ligue 1 con el Toulouse, el Milan observa y también piensa en posibles operaciones futuras. Guernier, El Hadji Malick Cissé, Maiga-Hamadoun Cissé son posibles nombres adecuados para un recorrido del Milan Futuro al club francés. Los más jóvenes Pandolfi y Calvani tienen las cartas en regla para dar el gran salto. Milan y Toulouse, como Chelsea y Estrasburgo, para intentar aumentar el valor técnico y económico de los dos clubes.
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