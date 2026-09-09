Svensson se formó principalmente como lateral de largo recorrido, pero a lo largo de su carrera ha evolucionado hasta convertirse en un auténtico comodín: su intensidad le permite jugar también en el centro del campo, tiene una gran lectura del juego y una resistencia sobresaliente. En el partido de ayer de la Champions League contra el Villarreal firmó una actuación de 7 jugando como central izquierdo en la defensa de tres.





Sus marcadas cualidades atléticas, unidas a una clara inteligencia táctica y a la capacidad de voltear rápidamente la jugada, convierten a Svensson en un jugador con las características adecuadas para actuar como carrilero en el 3-4-2-1 de Amorim. Un perfil que encajaría perfectamente en los mecanismos de juego promovidos por el técnico portugués, un entrenador que siempre ha prestado atención a la búsqueda de futbolistas capaces de garantizar máxima amplitud, empuje constante y una gran cobertura en fase defensiva.





Según la información de Fussballdaten , la valoración de Svensson oscila entre 40 y 45 millones de euros.