Roma no se construyó en un día. En la casa del Milan este dicho se considera perfecto para describir la pasada campaña de fichajes de verano, en la que Cardinale, junto a Amorim y al grupo integrado de trabajo, sentó las bases para la construcción de un equipo que será reforzado aún más en la ventana de mercado invernal con incorporaciones específicas y sin limitaciones particulares de presupuesto.
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Milan, nombre nuevo para el carril izquierdo: gusta Svensson, el comodín del Borussia Dortmund
Giro a la izquierda
Las noticias que llegaron ayer desde Portugal, con una negociación entre el Milan y el Benfica por el traspaso de Estupinan que solo se frustró al final por voluntad de Amorim, confirman que el AC Milan considera débil su carril izquierdo y tiene toda la intención de trabajar en esa zona del campo. El internacional ecuatoriano ofrece, a día de hoy, más garantías que Bartesaghi pero en la idea de la directiva se puede elevar el nivel cualitativo.
IDEA SVENSSON
Entre los perfiles que han acabado bajo los focos de la directiva del Milan y también de la Juventus destaca el nombre de Daniel Svensson, carrilero sueco del Borussia Dortmund. Quien informa sobre este interés del Milan por Daniel Svensson es el portal alemán especializado en el mercado de fichajes Fussballdaten. Según lo publicado, el Milan habría pedido información. Svensson viste la camiseta del Dortmund desde febrero de 2025, cuando llegó a Alemania cedido por el conjunto danés Nordsjælland. Al final de la temporada, el Borussia Dortmund ejecutó la opción de compra por 6,5 millones de euros, convencido por las actuaciones del jugador de 2002.
QUIÉN ES SVENSSON
Svensson se formó principalmente como lateral de largo recorrido, pero a lo largo de su carrera ha evolucionado hasta convertirse en un auténtico comodín: su intensidad le permite jugar también en el centro del campo, tiene una gran lectura del juego y una resistencia sobresaliente. En el partido de ayer de la Champions League contra el Villarreal firmó una actuación de 7 jugando como central izquierdo en la defensa de tres.
Sus marcadas cualidades atléticas, unidas a una clara inteligencia táctica y a la capacidad de voltear rápidamente la jugada, convierten a Svensson en un jugador con las características adecuadas para actuar como carrilero en el 3-4-2-1 de Amorim. Un perfil que encajaría perfectamente en los mecanismos de juego promovidos por el técnico portugués, un entrenador que siempre ha prestado atención a la búsqueda de futbolistas capaces de garantizar máxima amplitud, empuje constante y una gran cobertura en fase defensiva.
Según la información de Fussballdaten , la valoración de Svensson oscila entre 40 y 45 millones de euros.
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