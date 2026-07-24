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Christopher Nkunku Zachary Athekame Genoa MilanGetty

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Milan, Nkunku se para: estos son los convocados por Amorim para el amistoso de Glasgow contra el Celtic

AC Milán

Milan, primera baja de la temporada: Nkunku no viaja a Glasgow por unas molestias musculares

El Milan llegará esta tarde a Glasgow, donde mañana se enfrentará al Celtic en un amistoso. Christopher Nkunku no se ha subido al avión rumbo a Escocia: el delantero francés se ha detenido a causa de unas molestias musculares. También se quedan en Milanello Pervis Estupinan (se unirá al equipo en la gira por Australia) y el segundo portero Pietro Terracciano.

  • Largo a los jóvenes

    El amistoso contra el Celtic será útil tanto para entender el estado físico del grupo como para descubrir a los muchos jóvenes que se están entrenando con Gabbia y compañía. Amorim ha convocado a varios jóvenes, además de los recién renovados como Camarda y Comotto: se trata de Borsani, Bouyer, Kostic, Ossola, Vladimirov, Vos, Pittarella y Guernier.

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