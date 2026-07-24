El Milan llegará esta tarde a Glasgow, donde mañana se enfrentará al Celtic en un amistoso. Christopher Nkunku no se ha subido al avión rumbo a Escocia: el delantero francés se ha detenido a causa de unas molestias musculares. También se quedan en Milanello Pervis Estupinan (se unirá al equipo en la gira por Australia) y el segundo portero Pietro Terracciano.