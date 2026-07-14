El Milan quiere vender a Estupinan para fichar a Mazraoui. Su salida es segura, pues no entra en los planes del club, y ya se negocia con el Aston Villa: el Milan pide 20 millones, pero los “Villains” buscan pagar menos. Es una petición expresa de Unai Emery, quien ya lo entrenó en el Villarreal, y las partes se muestran optimistas sobre alcanzar un acuerdo.