En la concentración de Milanello, Amorim habló largo sobre fichajes con Cardinale, Gardiner y Almstadt. Concluyeron que el equipo necesita un centrocampista versátil que pueda actuar por ambas bandas.
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Milán negocia el fichaje de Estupinan por el Aston Villa; Cardinale prepara la llegada de Mazraoui
MAZRAOUI, EL FAVORITO
Para reforzar las bandas gusta mucho Noussair Mazraoui, polivalente jugador del Manchester United y de Marruecos. El técnico portugués lo conoce bien y valora su versatilidad: puede actuar por derecha o por izquierda. Ibrahimovic, que lo conoce de hace tiempo, lo elogió públicamente tras su actuación en el Mundial. Mazraoui lidera una lista de tres o cuatro candidatos con este perfil.
CON EL DINERO DE ESTUPINÁN
El Milan quiere vender a Estupinan para fichar a Mazraoui. Su salida es segura, pues no entra en los planes del club, y ya se negocia con el Aston Villa: el Milan pide 20 millones, pero los “Villains” buscan pagar menos. Es una petición expresa de Unai Emery, quien ya lo entrenó en el Villarreal, y las partes se muestran optimistas sobre alcanzar un acuerdo.
HAY QUE CONVENCER AL MANCHESTER UNITED
Tras cerrar la venta de Estupinan, el Milan contactará con el Manchester United, que no quiere ceder a Mazraoui. La clave será la decisión del jugador: si acepta fichar por el Milan, pedirá su traspaso a losRed Devils.
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