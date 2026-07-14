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Tottenham Hotspur v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

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Milán negocia el fichaje de Estupinan por el Aston Villa; Cardinale prepara la incorporación de Mazraoui

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Fichajes

El Milán sigue a Mazraoui para reforzar las bandas: puede jugar por derecha o izquierda.

En la concentración de Milanello, Amorim habló con Cardinale, Gardiner y Almstadt sobre el mercado de fichajes. Acordaron que el equipo necesita un centrocampista versátil que pueda actuar por ambas bandas.

  • MAZRAOUI, EL FAVORITO

    Para reforzar las bandas gusta mucho Noussair Mazraoui, polivalente jugador del Manchester United y de Marruecos. El técnico portugués lo conoce bien y valora su versatilidad: puede actuar por derecha o por izquierda. Ibrahimovic, que lo conoce desde hace tiempo, lo elogió públicamente tras su actuación en el Mundial. Mazraoui lidera una lista de tres o cuatro jugadores con este perfil.

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  • CON EL DINERO DE ESTUPINÁN

    El Milan quiere vender a Estupinan para fichar a Mazraoui. Su salida es segura, pues no entra en los planes del club, y ya se negocia con el Aston Villa: el Milan pide 20 millones, pero los “Villains” buscan pagar menos. Estupinán es una petición expresa de Unai Emery, quien ya lo dirigió en el Villarreal, y ambas partes se muestran optimistas sobre alcanzar un acuerdo.

  • HAY QUE CONVENCER AL MANCHESTER UNITED

    Tras cerrar la venta de Estupinan, el Milan contactará con el Manchester United, que no quiere ceder a Mazraoui. La clave será la decisión del jugador: si acepta fichar por el Milan, pedirá su traspaso a losRed Devils.

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