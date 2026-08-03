Musah y el Milan, indicios de adiós. El centrocampista estadounidense está en la rampa de salida del AC Milan: no ha convencido a Amorim y la competencia en el centro del campo es demasiado amplia y de un nivel superior. Por eso el AC Milan lo ha incluido en la lista de transferibles.
Getty Images
Traducido por
Milan: Musah no ha convencido a Amorim y sigue en el mercado; el Besiktas de Italiano es una opción
OFRECIDO AL BESIKTAS
Según el periodista turco Ertan Suzgun, Musah ha sido ofrecido al Besiktas de Italiano. Una vía que puede activarse en los próximos días. El Milan también había ofrecido al centrocampista estadounidense a la Lazio, pero el club capitalino consideró demasiado altos los costes.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias