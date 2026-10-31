Yunus Musah, centrocampista del Milan, habló ante los micrófonos de Sky Sport 24 tras el derbi ganado al Inter por 3-1: «Es la noche más bonita del año. Sabemos que en los derbis, cuando se gana, especialmente jugando en casa, el estadio es increíble, los aficionados son increíbles. Aprendemos de cada partido: aprendimos del Bolonia e intentamos no cometer los mismos errores en adelante».
Milan, Musah: «El córner lo habíamos preparado. Contento, pero el fútbol tiene poca memoria»
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✅ Es la opción ideal si vas a contratar todo el deporte, ya que las tarifas Love Fútbol superiores ya traen LaLiga, la Champions League y todo el catálogo de DAZN integrado por defecto.
DAZN
✅ Es el dueño absoluto de los derechos de la Serie A en España, lo que garantiza la emisión en directo y bajo demanda de las 380 jornadas.
✅ Además de la liga regular, la suscripción incluye en exclusiva las retransmisiones de la Coppa Italia y la Supercoppa Italiana.
✅ El mismo plan te da acceso integral a las otras grandes ligas extranjeras que posee la plataforma, como la Premier League inglesa y la Bundesliga alemana.
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OVACIÓN EN PIE
«Estoy contento con la situación actual, pero el fútbol tiene poca memoria y tengo que seguir así hasta el final de la temporada. Si no, sé que las cosas pueden volver a cambiar enseguida. Aquí tienes que jugar bien todos los partidos porque siempre hay alguien que quiere tu puesto: estás en el Milan».
Córner ensayado
«Era un saque de esquina que habíamos preparado porque sabíamos que el Inter no iba a seguir a Adrien. No, para mí quiso poner el balón ahí para crear peligro y esperar que hubiera alguien. Pero no, sinceramente, no creo que quisiera tirar».
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