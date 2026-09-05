Un Amorim cargado de energía de cara a su primer gran partido como entrenador del Milan. Toda la concentración está puesta en la Juventus, pero el técnico portugués no ha podido esquivar las preguntas sobre el mercado de fichajes en la rueda de prensa de la víspera, mostrando una cohesión interna que parece ser el punto de partida de este proyecto: "Con Cardinale y Calvelli hablo todos los días, así que es normal tenerlos aquí; para vosotros no, pero para mí sí. Estoy muy satisfecho con el mercado. Tenemos jugadores nuevos que son de primer nivel y que nos ayudarán durante la temporada, pero también en el futuro. Ese es nuestro objetivo. También quiero detenerme en cómo funciona el Milan: todos debemos estar alineados sobre algún jugador que haya que fichar"
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Milan, Mourinho dijo «no» por Endrick: el club intentará de nuevo en enero, la estrategia
Dos delanteros al mismo tiempo
El mercado da y el mercado quita: el Milan cerró el fichaje de Goncalo Ramos incluso tres días antes del inicio del mercado de verano. La apuesta fue inmediata, espontánea y decidida por todas las partes. El coste del traspaso (70 millones de euros garantizados) privó al club de la posibilidad de incorporar a un suplente del portugués en propiedad. De esta constatación y de la firme línea de apostar por los jóvenes nació la renovación de Camarda hasta el 30 de junio de 2031, con una opción por un año más hasta 2032. Y la consiguiente decisión de promocionarlo como única alternativa del portugués. Al menos hasta enero, cuando el grupo estratégico de trabajo hará balance de la situación recopilando los datos de los primeros cuatro meses de la temporada.
NO de Mou
En realidad, el Milan había trabajado durante mucho tiempo, al menos una quincena de días, en un fichaje de cinco estrellas para el ataque: el elegido era Endrick, delantero brasileño de la clase 2006 del Real Madrid. Cardinale había hablado directamente de ello con la cúpula de los Blancos, antes de toparse con la férrea resistencia de José Mourinho: el ex Special One dio una opinión negativa sobre la salida a préstamo del exjugador del Palmeiras. Para disgusto de Milan y Roma.
Cardinale nos lo reprochará.
Endrick, hasta ahora, todavía no se ha visto con la camiseta del Real Madrid porque sigue lidiando con una lesión. Más allá del aspecto muscular, la esperanza del Milan es que el jugador llegue a Milanello en enero cedido con opción de compra. Un objetivo que dependerá mucho también de cómo y cuándo Mourinho utilice al futbolista nacido en 2006 en esta primera parte de la temporada.
Cardinale, Amorim y el grupo de trabajo lo intentarán de nuevo con total seguridad en cualquier caso. Porque el brasileño podría jugar tanto de delantero centro como de mediapunta por detrás de Gonçalo Ramos. Endrick es solo el caso más llamativo de una estrategia precisa: los objetivos que se escaparon anteriormente volverán a estar de actualidad porque el club considera que solo ha comenzado la construcción de una plantilla competitiva para ganar.
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