Gerry Cardinale, como ha demostrado recientemente con el expediente de Luka Modric, no tiene intención de desprenderse de quienes considera los puntos fuertes del equipo, de sus líderes carismáticos. Y Amorim ya ha decidido confirmar a Mike Maignan en el papel de capitán de un grupo que debe olvidar cuanto antes la decepción por el tragicómico final de la pasada temporada. Maignan está actualmente de vacaciones tras el Mundial y se le espera en Milanello a mediados de agosto, pocos días antes del inicio oficial de la nueva temporada. Con buena paz para las decisiones tomadas en las redes sociales...