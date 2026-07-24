“Ya había hablado con el club sobre la posibilidad de probar una nueva experiencia, no sé si sucederá, tengo que presentarme allí (con el Milan) el día 29 y mientras esté allí daré el máximo, siempre con respeto a la camiseta que me lo ha dado todo. Creo que es un club que me ha ayudado mucho en todos los aspectos, pero en la vida también se tienen ambiciones por otras cosas y, si sucede, estudiaré las opciones, pero sigo siendo jugador del Milan”. Las palabras de Rafael Leao en el podcast brasileño Podpah reflejan un cambio de estrategia con respecto a sus declaraciones públicas del mes de mayo, justo antes del Mundial. El portugués está tomando conciencia de que el sueño de la Premier League sigue destinado a quedarse en eso: no han llegado propuestas de clubes ingleses ni, mucho menos, de los grandes de España. La decisión de marcharse en este mercado de fichajes es compartida por el club, pero la situación actual del mercado invita a la prudencia.
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Milan: Mendes trabaja con el Fenerbahçe en el traspaso de Leao: oferta superlativa al jugador, problemas con la valoración
Fenerbahçe, al acecho
El Fenerbahçe va muy en serio a por Rafa Leao y dispone de una capacidad económica superior a la del Galatasaray, que se movió por el portugués varios meses antes. El equipo de Estambul está trabajando en la operación con la ayuda de Jorge Mendes , que ha recibido el encargo de Cardinale de encontrar compradores para el portugués. Las cifras presentadas al jugador son claramente importantes: 8 millones fijos más 2 millones en bonus asequibles y otros 2 más difíciles de alcanzar.
PROBLEMA DE FAIR PLAY FINANCIERO
Un posible obstáculo en la negociación entre el Fenerbahce y el Milan por Leao está relacionado con el Fair Play Financiero. El club turco debe hacer frente a las estrictas reglas del FFP, más aún después del fichaje de Greenwood procedente del Marsella por 40 más 10 millones en bonus. Hay dos vías posibles para el equipo entrenado por el técnico Kartal: vender a un par de jugadores de la plantilla o intentar negociar con el Milan la tasación de 60 millones de euros. Todo ello en medio de un avispero de agentes e intermediarios que trabajan también en función del Galatasaray.
Espera por la decisión de Leao
El primer paso, fundamental, pasa por la apertura de Leao a Turquía. Con respecto a hace unos días se perciben pequeños indicios por parte del jugador, pero hace falta una apertura clara, decidida y definitiva para iniciar las negociaciones entre clubes. Mendes teje la red con constancia, consciente de que también tiene en su mano una carta ganadora para el Milan relacionada con la liga árabe.
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