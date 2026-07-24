“Ya había hablado con el club sobre la posibilidad de probar una nueva experiencia, no sé si sucederá, tengo que presentarme allí (con el Milan) el día 29 y mientras esté allí daré el máximo, siempre con respeto a la camiseta que me lo ha dado todo. Creo que es un club que me ha ayudado mucho en todos los aspectos, pero en la vida también se tienen ambiciones por otras cosas y, si sucede, estudiaré las opciones, pero sigo siendo jugador del Milan”. Las palabras de Rafael Leao en el podcast brasileño Podpah reflejan un cambio de estrategia con respecto a sus declaraciones públicas del mes de mayo, justo antes del Mundial. El portugués está tomando conciencia de que el sueño de la Premier League sigue destinado a quedarse en eso: no han llegado propuestas de clubes ingleses ni, mucho menos, de los grandes de España. La decisión de marcharse en este mercado de fichajes es compartida por el club, pero la situación actual del mercado invita a la prudencia.