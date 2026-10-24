La emergencia total que sacude al AC Milan en vísperas del partido de mañana por la noche contra el Udinese vuelve a poner de actualidad un problema que ya había surgido a principios de esta temporada: la plantilla es corta e incompleta para soportar las exigencias de una temporada compleja en la que el AC Milan compite en tres frentes. Las lesiones que han diezmado al AC Milan en los últimos diez días complican aún más el panorama: con las bajas de Gabbia, lesionado de larga duración, y de Gila, se les pedirá un esfuerzo extra a De Winter y Pavlovic. La llegada de un defensa en enero es una prioridad.
Milan, Mendes mueve los hilos y hay dos grandes nombres en la lista: lo que trasciende sobre el fichaje para la defensa en enero
Ghilardi, propuesto
En los últimos días, al Milan le han propuesto a Ghilardi, de la Roma: el jugador nacido en 2003 está progresando bajo la dirección de Gasperini, pero tiene muy poco espacio en la Roma.
Mendes está intentando convencer al Lecce de que acepte una cesión con cargo de Thiago Gabriel porque la ve como una posible solución para el Milan. Amorim no está demasiado convencido, pero se hablará del tema.
INACIO Y KIM
En la lista de fichajes del AC Milan siguen destacando los nombres de Inacio y Kim: el portugués ocupa el primer puesto y se esperan señales del Sporting de Lisboa; el surcoreano, el segundo. En el caso de este último, las dificultades están relacionadas sobre todo con su salario, ya que el Bayern de Múnich no cierra la puerta a un traspaso anticipado en enero.
YORO PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA
Un perfil que gusta mucho al Milan para la próxima temporada es el del talentoso defensa francés del Manchester United nacido en 2005 Yoro. El Milan confía en el trabajo de su agente Mendes para intentar sentar las bases de la operación en verano: se necesitan entre 40 y 50 millones de euros.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias