Desde hace varios días el Aston Villa está dialogando con el Milan sobre dos dossiers por encima de todos: el de Leao y el de Tomori, precisamente. Ambos clubes parecían converger en una valoración de 10 millones más bonus, pero en las últimas horas los Villains han frenado porque están centrados en la operación Ordonez con el Club Bruges.

Almastadt, que tiene una excelente relación con el Aston Villa, intentará reactivar los contactos con la esperanza de cerrar la operación: en caso de desenlace negativo, el Milan seguirá trabajando en el mercado inglés con el objetivo de liberarse de un contrato pesado antes del cierre final del mercado de fichajes.