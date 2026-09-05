Milan, Luka Modric no dice adiós: será convocado por Croacia para los compromisos de la Nations League

Luka Modric seguirá jugando con Croacia. Así lo ha anunciado la propia federación, que ha confirmado la presencia del número 14 del Milan para los compromisos de la Nations League contra República Checa, España e Inglaterra. El ex del Real Madrid ha hablado con el nuevo seleccionador Slaven Bilić y con el presidente de la HNS, Marijan Kustić, reiterando su disponibilidad para los próximos compromisos oficiales y está listo para continuar su extraordinaria carrera internacional, jalonada por 202 partidos y varios hitos históricos.







