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Panama v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Milan, Luka Modric no dice adiós: será convocado por Croacia para los compromisos de la Nations League

Croacia
AC Milán
L. Modric

Luka Modric seguirá jugando con Croacia. Así lo ha anunciado la propia federación, que ha confirmado la presencia del número 14 del Milan para los compromisos de la Nations League contra República Checa, España e Inglaterra. El ex del Real Madrid ha hablado con el nuevo seleccionador Slaven Bilić y con el presidente de la HNS, Marijan Kustić, reiterando su disponibilidad para los próximos compromisos oficiales y está listo para continuar su extraordinaria carrera internacional, jalonada por 202 partidos y varios hitos históricos.



  • AMBICIÓN Y GANAS

    «Naturalmente, la decisión de Luka me hace extremadamente feliz. Todos sabemos lo que puede aportar a Croacia, tanto dentro como fuera del campo. Estoy deseando volver a trabajar con él, después de 14 años, y ambos compartimos la fuerte ambición de mantener a Croacia como un equipo de primer nivel, ganador y a la altura de los mejores equipos del mundo», dijo Slaven Bilić.

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  • Pilar del Milan

    Modric, de 41 años en septiembre, tras el Mundial decidió renovar su contrato con el Milan hasta junio de 2027 con un salario de 3,5 millones de euros netos, 6,5 millones de euros brutos. La temporada pasada sumó 37 partidos y 2 goles, este año fue titular contra el Venezia (sobre el campo 74') y entró desde el banquillo en el debut contra el Torino (los últimos 34' de partido).

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