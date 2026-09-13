Milan: los números indican la dificultad de Modric; Amorim estudia un uso ad hoc para el campeón croata

Que levante la mano quien hubiera presenciado antes de ayer cinco errores consecutivos de Modric en fase de construcción. Probablemente nadie. Lukita, como lo llaman sus compañeros, tuvo un 50% de pases largos acertados, un 38% de pases progresivos (3 de 8 intentos) y un 40% de pases acertados en el área (40%). La lectura sobre una actuación de gran dificultad del campeón croata llega directamente de Amorim: "Tenemos que ser realmente buenos con el balón para hacer que Luka se sienta cómodo en el partido. Si convertimos el encuentro en continuos cambios de frente y carreras desenfrenadas, no es el tipo de partido para Luka. Y por eso cambiamos el planteamiento en la segunda parte metiendo a Musah: habíamos entendido que necesitábamos un poco más de ritmo en el centro del campo. Además, creo que Luka bajaba demasiado cerca de los centrales, encontrándonos así con cuatro jugadores solo para iniciar la jugada y con menos hombres entre líneas. Podemos jugar con Luka y lo hemos demostrado en los últimos partidos, pero para hacerlo tenemos que convertir el partido en un dominio de posesión y control. Si lo convertimos en un partido de ida y vuelta, para él se vuelve imposible"