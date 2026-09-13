La entrada de Musah en lugar de Modric fue una de las claves de la remontada del Milan ante la Lazio para el 2-2. Produce cierto efecto solo escribirlo porque hablamos de una leyenda del fútbol, el croata, y de un centrocampista discreto como el ex del Valencia. Premisa obligada: un mal día le puede tocar incluso a los más grandes y, en el caso de Modric, se puede hablar con tranquilidad de la peor actuación ofrecida desde que viste la camiseta del Milan. La luz del número 14, ahogada tanto por la presión asfixiante preparada por Gattuso como por la falta de movilidad de los mediapuntas y extremos del Milan en la primera parte.
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Milan: los números indican la dificultad de Modric; Amorim estudia un uso ad hoc para el campeón croata
Los datos señalan una dificultad evidente
Que levante la mano quien hubiera presenciado antes de ayer cinco errores consecutivos de Modric en fase de construcción. Probablemente nadie. Lukita, como lo llaman sus compañeros, tuvo un 50% de pases largos acertados, un 38% de pases progresivos (3 de 8 intentos) y un 40% de pases acertados en el área (40%). La lectura sobre una actuación de gran dificultad del campeón croata llega directamente de Amorim: "Tenemos que ser realmente buenos con el balón para hacer que Luka se sienta cómodo en el partido. Si convertimos el encuentro en continuos cambios de frente y carreras desenfrenadas, no es el tipo de partido para Luka. Y por eso cambiamos el planteamiento en la segunda parte metiendo a Musah: habíamos entendido que necesitábamos un poco más de ritmo en el centro del campo. Además, creo que Luka bajaba demasiado cerca de los centrales, encontrándonos así con cuatro jugadores solo para iniciar la jugada y con menos hombres entre líneas. Podemos jugar con Luka y lo hemos demostrado en los últimos partidos, pero para hacerlo tenemos que convertir el partido en un dominio de posesión y control. Si lo convertimos en un partido de ida y vuelta, para él se vuelve imposible"
USO DIFERENTE
El dinamismo de Musah y su capacidad para transformar rápidamente la fase de transición en la ofensiva son demasiado centrales en esta primera etapa para Amorim: el equipo sigue siendo poco brillante desde el punto de vista físico y mental como para aspirar a un fútbol dominante. Por eso el técnico portugués debe estudiar un uso ad hoc de Modric: a sus recién cumplidos 41 años no se le pueden pedir milagros al ex Balón de Oro. En la lectura de las características del rival habrá que hacer una valoración sobre Modric y sobre Musah: el número 14 puede expresar toda su magia contra rivales que juegan con el bloque bajo y no ante aquellos que, como la Lazio, salen a presionar arriba al poseedor del balón y buscan los uno contra uno por todo el campo. Modric es un equívoco táctico que hay que resolver también por respeto a la inmensa grandeza del futbolista y a lo que ha demostrado, con orgullo y sacrificio, en su experiencia en Milán.
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