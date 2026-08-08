La gira australiana del Milan termina con una fea y contundente derrota: el Chelsea domina y gana por 3-0. Señales claras y preocupantes para Amorim, que se encuentra con un equipo atrasado desde el punto de vista físico y con varios jugadores en involución.
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Milan, los mejores y los peores ante el Chelsea: al menos 4 jugadores suspendidos, pocas notas positivas para Amorim
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En una derrota como la sufrida contra el Chelsea, aunque sea en un amistoso, con cero tiros a puerta, es muy difícil encontrar notas positivas. Estas son las dos únicas aprobaciones raspadas.
MODRIC: al menos, el estado físico del croata parece ser bueno. Baja hasta la línea de los defensas para ayudar en la salida inicial, a veces abre los brazos porque sus compañeros no perciben las indicaciones. Lleva el brazalete de capitán con orgullo y también este año estará llamado a hacer horas extra.
COMOTTO: premisa obligada: comete algún error técnico de más, pero es fruto de una condición física no óptima porque ya ha demostrado tener una buena calidad técnica. Bien tanto por lo que corre y se sacrifica como por la capacidad de colocarse siempre de la manera correcta.
FLOP
DE WINTER Y GABBIA: de ellos se espera mucho más. Como mínimo, que marquen en el área en lugar de dejar libre a su rival directo para rematar dentro del área.
CAMARDA: comete tres faltas por frustración, no consigue ganar ni un duelo. Sus compañeros le surten poco y mal, pero el ex enfant prodige del Milan no demuestra estar preparado para rivales como Inter y Chelsea.
ESTUPINAN: no aceptar los 15 millones del Aston Villa fue un gran error, un boomerang que ya ha vuelto. El ex del Brighton siempre llega tarde en la marca sobre Neto y no hace nada en fase ofensiva. Un desastre.
LOFTUS-CHEEK: Amorim lo utiliza por segunda vez consecutiva como titular en la mediapunta, pero el inglés es totalmente inconsistente. Nunca toma la iniciativa, siempre juega el balón en horizontal al compañero más cercano, sin personalidad.
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