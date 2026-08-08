En una derrota como la sufrida contra el Chelsea, aunque sea en un amistoso, con cero tiros a puerta, es muy difícil encontrar notas positivas. Estas son las dos únicas aprobaciones raspadas.





MODRIC: al menos, el estado físico del croata parece ser bueno. Baja hasta la línea de los defensas para ayudar en la salida inicial, a veces abre los brazos porque sus compañeros no perciben las indicaciones. Lleva el brazalete de capitán con orgullo y también este año estará llamado a hacer horas extra.

COMOTTO: premisa obligada: comete algún error técnico de más, pero es fruto de una condición física no óptima porque ya ha demostrado tener una buena calidad técnica. Bien tanto por lo que corre y se sacrifica como por la capacidad de colocarse siempre de la manera correcta.