Siete meses sin ni siquiera la sombra de un gol o una asistencia decisiva.





Ruben Loftus-Cheek no consigue rebelarse ante este mal momento pese a haber recibido primero la total confianza de Massimiliano Allegri y después la de Ruben Amorim. Basta pensar que el técnico portugués lo ha alineado en los 5 partidos disputados en liga (tres veces como titular y dos saliendo desde el banquillo).





El inglés está jugando en su posición preferida, es decir, la de mediapunta, pero no logra poner al servicio del equipo lo que sería un potencial importante: el problema parece ser más mental que físico.